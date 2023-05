Dylan van Baarle maakt rentree bij Jumbo-Visma in Critérium du Dauphiné

Dylan van Baarle gaat komend weekend voor het eerst sinds zijn valpartij in Parijs-Roubaix weer koersen voor Jumbo-Visma. De Nederlandse klassiekerspecialist gaat in voorbereiding op de Tour de France namelijk het Critérium du Dauphiné rijden, meldt de NOS. Die ronde gaat op zondag 4 juni van start.

Van Baarle kwam in Parijs-Roubaix hard ten val in het Bos van Wallers. Hij had na zijn val last van een breukje in de hand en een breuk in de schouder. Ook zijn aangezicht was gehavend. De renner werd afgevoerd naar het ziekenhuis en mocht vervolgens een week niet fietsen. Begin mei liet hij weten bijna blessurevrij te zijn. “Dus het is eigenlijk supersnel gegaan”, vertelde hij toen.

Welke zes andere renners naar de Dauphiné (4-11 juni) voor het Nederlandse team, is nog niet bekendgemaakt.

In de Sierra Nevada heeft Van Baarle zich de afgelopen weken voorbereid op dit koersblok van juni en juli. Daar verbleef hij samen met Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman.

In principe staat ook Sepp Kuss op de planning voor de Tour de France. Hij was afgelopen weekend onderdeel van het winnende Jumbo-Visma-team in de Giro d’Italia en zal zich op een andere manier voorbereiden. Kelderman, die de Giro moest missen door fysiek ongemak, is voorlopig reserve voor de Tourploeg van Jumbo-Visma.

