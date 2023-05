Dylan van Baarle bijna weer de oude: “Het is eigenlijk supersnel gegaan”

Dylan van Baarle is vrijwel volledig hersteld van zijn valpartij in Parijs-Roubaix. “Ik heb vrijwel geen last meer van mijn blessures, dus het is eigenlijk supersnel gegaan”, laat de renner van Jumbo-Visma weten in zijn podcast met Wout Poels. Van Baarle liep bij de val enkele breuken op.

Van Baarle kwam een maand geleden hard ten val in het Bos van Wallers, een van de kritieke kasseistroken in Parijs-Roubaix. De 30-jarige allrounder had na zijn val last van een breukje in de hand en een breuk in de schouder. Ook zijn aangezicht was gehavend. De renner werd afgevoerd naar het ziekenhuis en mocht vervolgens een week niet fietsen.

Van Baarle kon eind april alweer voorzichtig indoor trainen en traint nu ook weer in de buitenlucht. “Ik heb alweer wat goede uurtjes kunnen maken op de weg. Ik heb vrijwel geen last meer van mijn blessures, dus het is eigenlijk supersnel gegaan. Vanaf het moment dat ik weer mocht fietsen, is het supergoed gegaan. Ik ben nog een klein beetje bont en blauw bij mijn arm, maar hopelijk trekt dat nog weer weg.”

Hoogtestage met de Tourploeg

Van Baarle vertoeft inmiddels op de Sierra Nevada voor een hoogtestage met de Tourploeg van Jumbo-Visma. Ook Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman zijn van de partij. “Het is een lange onderneming die we gaan maken met de Tourploeg”, aldus Van Baarle.

“Eigenlijk alle renners die vorig jaar de Tour hebben gedaan zijn erbij, buiten Primož Roglič dan. En Sepp Kuss rijdt dan natuurlijk de Giro d’Italia. Ik ben nog nooit naar de Sierra Nevada geweest, dus ik ben benieuwd.”