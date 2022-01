Dylan van Baarle: “Egan Bernal moet Tour de France misschien uit zijn hoofd zetten”

Interview

Een gebroken wervel, een gebroken rechterdijbeen, een gebroken rechter knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en verschillende gebroken ribben. Zo luidde het medisch rapport van Egan Bernal na diens botsing met een bus, maandagavond Nederlandse tijd. “Met het lange herstel dat hem staat te wachten, lijkt de kans op een deelname aan de Tour de France nihil”, vertelt ploeggenoot Dylan van Baarle aan WielerFlits.

Bernal kwam ten val tijdens een trainingskamp met de ploeg in Colombia, waar vooral Zuid-Amerikaanse en enkele Spaanse renners van INEOS Grenadiers aanwezig waren. De overige renners, waaronder Van Baarle, bereidden zich eerder op Mallorca al gezamenlijk voor op het nieuwe seizoen. De Nederlander was dus thuis toen het nieuws over het ongeluk van Bernal tot hem kwam.

“Een vriend van me stuurde toevallig de foto die de ronde gaat, waarop je Egan op de grond ziet liggen”, begint Van Baarle. “Daaruit kun je nog niet echt opmaken wat eraan de hand is. Maar al snel daarna kregen we in de groepsapp van de ploeg het bericht dat het toch wel ernstiger was dan dat het op die foto leek.”

Op het moment krijgt Van Baarle het meeste nieuws over de situatie binnen via sociale media. “Ik lees eigenlijk ook alleen op Twitter hoe hij er nu bij ligt. Over het herstel en dat soort dingen is binnen de ploeg niet gesproken, maar dat komt natuurlijk ook omdat we allemaal thuis zijn. Als je op trainingskamp bent, krijg je veel meer informatie.”

Chris Froome

Ondanks de geringe informatie, durft Van Baarle wel te stellen dat het lastig wordt voor Bernal om de Tour de France te halen. Dat is (of was, red.) voor dit seizoen het grote doel van de Colombiaan. De lijst met verwondingen spreekt volgens Van Baarle voor zich. “Als je bijvoorbeeld ziet hoe lang Chris Froome bezig is geweest met zijn herstel… Nu is Egan natuurlijk wel iets jonger, maar ik zie het niet zo snel gebeuren dat hij aan de start staat van de Tour.”

“En misschien moet hij ook wel niet willen, zo gehaast dat herstel in gaan”, voegt hij eraan toe. Te ver vooruitkijken naar de gevolgen van de val voor de carrière van Bernal, wil Van Baarle echter niet. “Nu is het echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik weet dat Chris zijn dijbeen heeft gebroken en dat Egan zijn dijbeen heeft gebroken, maar ik heb geen idee hoe beiden hun dijbeen gebroken hebben”, legt hij uit.

“Mentaal is hij natuurlijk heel sterk. Hij heeft al wel wat tegenslagen gehad, maar als een bot op een ongunstige manier is gebroken, dan duurt dat herstel gewoon super lang. Dan kun je mentaal wel heel sterk zijn, maar daarmee neem je niet weg dat je gewoon niet honderd procent bent. We gaan er nu wel vanuit dat hij gewoon honderd procent terug kan komen, maar ik ben natuurlijk geen dokter. Bevorderlijk is een dijbeenbreuk in ieder geval nooit.”

Een andere kopman in de Tour

Als Bernal de Ronde van Frankrijk inderdaad niet rijdt, moet INEOS Grenadiers de plannen wijzigen en een andere kopman aanstellen. Is zo’n wisseling problematisch of valt dat wel in te passen? “Dit heeft de ploeg in het verleden natuurlijk ook al gedaan, bijvoorbeeld in 2020, toen Carapaz eigenlijk de Giro zou rijden, maar uiteindelijk naar de Tour ging. Alles is nog mogelijk omdat het nog best wel vroeg in het seizoen is”, klinkt het.

“De jongens die in de selectie voor de Giro zitten, beginnen langzamerhand wedstrijdfit te worden, maar specifiek zijn ze daar nog niet mee bezig”, wijst Van Baarle naar mogelijke vervangers. “Het zou een ander verhaal zijn wanneer het eind april zou gebeuren en iedereen al volle focus heeft op de Giro.”