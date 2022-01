Egan Bernal loopt zware verwondingen op na ongeval op training

Egan Bernal zal lange tijd buiten strijd zijn. De Colombiaan botste maandag tijdens een training in zijn thuisland Colombia op hoge snelheid tegen een stilstaande bus en heeft zware verwondingen opgelopen aan onder meer zijn nek, borstkas en been.

De 25-jarige Bernal was aan het trainen in de buurt van Gachancipá, een plaatsje in het Colombiaanse departement Cundinamarca, toen hij vol op een bus botste. Bernal was met enkele ploegmaats van INEOS Grenadiers aan het trainen op zijn tijdritfiets, maar had volgens de Spaanstalige krant El Periódico te laat door dat een bus voor hem stopte om een passagier te laten uitstappen.

Bernal was bij bewustzijn toen hij werd afgevoerd naar de Clínica Universidad de la Sabana in Bogotá, maar er werd toen al gevreesd voor meerdere botbreuken. De dienstdoende artsen hebben inmiddels via een persverklaring laten weten dat Bernal meerdere trauma’s heeft opgelopen. Zo is de borststreek flink geraakt, net als heel wat spieren, zijn nek én onderbeen.

De tweevoudig winnaar van een grote ronde zal later vandaag nog een urenlange operatie ondergaan. Na de operatie zal Bernal beginnen aan een langdurig revalidatietraject.

🚑 Des images qu'on n'aime pas voir : 🇨🇴 Egan Bernal (IGD) couché au sol suite à sa collision. Des rumeurs annoncent une fracture du fémur et de la rotule. (📽 via Mundo Ciclisto)pic.twitter.com/45WwEcQXEb — Roue Libre (@en_rouelibre) January 24, 2022