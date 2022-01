Eerste operaties Egan Bernal succesvol uitgevoerd

De eerste operaties die Egan Bernal heeft ondergaan na zijn botsing met een stilstaande bus, zijn geslaagd. Dat meldt de Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar de Colombiaanse renner wordt behandeld, in een communiqué.

“De neurologische operatie die is uitgevoerd bij Egan Bernal is geslaagd”, meldt het ziekenhuis in Chía, ongeveer twintig kilometer ten noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá gesitueerd. “We verwachten een progressieve ontwikkeling in de komende 72 uur op de Intensive Care en we hopen dat hij zal reageren op de behandeling die hij heeft ondergaan”

De rug van de winnaar van twee Grote Rondes werd gestabiliseerd en er was geen aantasting van zijn zenuwstelsel. Volgens het ziekenhuis is de ‘functionaliteit van de behandelde lichaamsdelen behouden’ en is het revalidatieproces ondertussen al opgestart ‘om de best mogelijke resultaten voor de patiënt te behalen’.

Zware verwondingen

Bernal botste maandag tijdens een training in zijn thuisland Colombia op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. Aanvankelijk werd gedacht dat hij slechts lichte verwondingen had opgelopen, maar de schade bleek ernstiger dan gedacht. De klimmer liep zware verwondingen op aan onder meer zijn nek, borstkas en been.

