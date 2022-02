Dylan Teuns mist Ruta del Sol na coronabesmetting

Zoek niet naar Dylan Teuns in de eerste etappe van de Ruta del Sol. De Belg zou vandaag eigenlijk aan de start staan van de Spaanse ronde, maar moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting. Dat meldt Sporza.

Bahrain-Victorious, de ploeg van Teuns, liet eerder op haar site al weten dat ze niet zeven maar zes renners afvaardigt voor de rittenkoers in Andalusië. Dit vanwege ‘Covid-protocollen’. Teuns, die in 2020 nog de slottijdrit van de ‘Koers van de Zon’ op zijn naam schreef, is degene die ontbreekt. Het is nog onduidelijk of de 29-jarige renner de Omloop Het Nieuwsblad op 26 februari wel zal betwisten.

Het deelnemersveld van de Ruta de Sol wordt langzaam maar zeker meer en meer uitgekleed. Naast Teuns zijn onder andere ook Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali afwezig als gevolg van een coronabesmetting. Alejandro Valverde doet niet mee omdat het gezondheidsprotocol van zijn ploeg Movistar dat niet toelaat.