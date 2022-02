Alejandro Valverde moet ook passen voor Ruta del Sol

Zoek niet naar Alejandro Valverde in de aankomende Ruta del Sol. De 41-jarige Spanjaard, winnaar van de ronde in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017, kan volgens het gezondheidsprotocol van zijn ploeg Movistar niet starten. De Colombiaan Iván Sosa is zijn vervanger.

De kopman van Movistar kon in zijn afscheidsjaar ook al niet meedoen aan de Vuelta a Murcia in zijn thuisregio en de gloednieuwe gravelwedstrijd Clásica Jaén Paraíso Interior, omdat hij volgens het gezondheidsprotocol van de ploeg uit voorzorg niet mocht starten. De reden: Movistar maakte eerder melding van positieve coronagevallen binnen de selectie die de Ronde van Valencia reed.

Alle renners die de rittenkoers reden, worden uit voorzorg aan de kant gehouden en dat is ook voor Valverde het geval. De Murciaan kan zo geen gooi doen naar een zesde eindoverwinning in de Ruta del Sol. De eerstvolgende koers van Valverde is normaal gesproken Strade Bianche op zaterdag 5 maart.

Sosa neemt de plek in van Valverde en is de aangewezen Movistar-man om een goed klassement te rijden. De Colombiaanse klimmer werd zondag nog vierde in de koninginnenrit van de Tour de La Provence. Nelson Oliveira, Einer Rubio, Gonzalo Serrano, Imanol Erviti, Juri Hollmann en Lluís Mas vervolledigen de selectie.

Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2022

Selectie Movistar voor Ruta del Sol (16-20 februari)

Nelson Oliveira

Einer Rubio

Gonzalo Serrano

Imanol Erviti

Juri Hollmann

Lluís Mas

Iván Sosa