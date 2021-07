Dylan Groenewegen sprint naar zijn tweede etappezege in Tour de Wallonie

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede etappezege te pakken in de Tour de Wallonie. Drie dagen na zijn overwinning in Héron was de Nederlander van Jumbo-Visma ook in Fleurus de snelste in een massasprint.

In de vierde etappe koerste het peloton over 206 kilometer van Neufchâteau naar Fleurus. Na de start liep het parcours naar de vallei van de Semois, waar de Saut des Sorcières en de steile Col du Sati moesten worden beklommen. Daarna ging de route via de Côte d’Orchimont naar het noorden, naar de Maasvallei en de beklimmingen van de Côte d’Agimont en de Côte de Soulme. Na 166 kilometer kwamen de renners op de plaatselijke ronde rond Fleurus met daarin nog een dubbele beklimming van de Côte du Petit Try van 1,2 kilometer aan 7,4 procent.

Nadat om twaalf uur het startsein was gegeven, zorgde Pim Ronhaar voor de eerste aanval van de dag. In navolging van de Nederlandse renner van Baloise-Trek Lions probeerden ook andere renners weg te rijden. Het zou echter tot aan de eerste tussensprint na zeventig kilometer duren vooraleer een groep vluchters mocht wegrijden. Fabio Van den Bossche, Baptiste Planckaert en Alessandro De Marchi kwamen als eersten voorbij aan het tussenpunt, waarna Planckaert en De Marchi samen doorreden.

Planckaert en De Marchi pakken minuten voorsprong

Planckaert, de nummer zeventig in het klassement op meer dan elf minuten van koploper Quinn Simmons, en De Marchi (84e) reden samen meer dan zes minuten voorsprong bij elkaar. Na de ravitaillering rond halfkoers vond het peloton het welletjes en kwam de achtervolging op de twee koplopers langzaamaan op gang door Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick-Step. Met nog tachtig kilometer te gaan was het verschil teruggelopen tot tweeënhalve minuut, waarna plots volop werd gekoerst.

Tim Wellens probeerde met Rasmus Quaade en Jens Keukeleire in de tegenaanval te gaan en het peloton brak in stukken. Een groep met negentien man reed hard door en dichtte in een vloek en een zucht het gat naar de twee koplopers. Met José Herrada, Andrea Bagioli, Quinten Hermans, Tim Wellens, Stefano Oldani en Lucas Eriksson zaten een aantal goed geklasseerde renners van voren. Daarachter leidden Trek-Segafredo, Israel Start-Up Nation en ook Bingoal Pauwels Sauces WB de achtervolging.

Op 62 kilometer van de streep werd het gat dichtgereden. Rustig werd het niet, want vervolgens versnelde Dries De Bondt en hij zag Julius van den Berg, Dries Van Gestel, Loïc Vliegen, Eliot Lietaer, Toon Aerts en Florian Vermeersch aansluiten. Lietaer was daarbij de best geklasseerde, 21e op 35 seconden van Simmons. De zeven aanvallers pakten een minuut op het peloton, waar Jumbo-Visma en Trek-Segafredo kopwerk verrichtten. Ook Deceuninck-Quick-Step en Cofidis gingen zich met de achtervolging bemoeien.

Groep-Lietaer wordt ingelopen

De kopgroep zou het niet uitzingen tot de streep en met nog zeventien kilometer te gaan was het avontuur van de vluchters voorbij. De overgebleven aanvallers waren nog niet bijgehaald of Josef Černy reed weg. De regerende Tsjechische kampioen tijdrijden pakte een mooi gaatje op de grote groep, waarin steeds meer geloste renners terugkeerden. De renner van Deceuninck-Quick-Step is een echte hardrijder, maar na drie dagen in de Tour de Wallonie vormde hij geen gevaar meer voor het algemeen klassement.

Met nog tien kilometer te gaan begon Černy aan de laatste passage van de Côte du Petit Try, de laatste klim van de dag. Daarachter zaten Simmons en Stan Dewulf, de nummers een en twee in het klassement, al goed van voren. Op de lastige strook was de aanval van Černy al snel voorbij, terwijl Simmons met zijn ploeg veel snelle mannen in moeilijkheden bracht. Een groep met vijftien man kwam als eerste over de top, maar het klimmetje was niet lang genoeg om de rest op een onoverbrugbare achterstand te zetten.

Toon Vandebosch probeerde op zes kilometer van de streep een eindsprint nog te ontlopen, maar Jumbo-Visma was op dat moment al de leadout voor Dylan Groenewegen aan het voorbereiden. Met nog twee kilometer te gaan werd de jonge crosser ingelopen door de geel-zwarte brigade. In de bochten bij het ingaan van de laatste kilometer kwam Uno-X naar voren, maar iedereen bleef overeind en alles bleef samen. Dylan Groenewegen was in de eindsprint duidelijk de sterkste. Als tweede kwam Europees kampioen Giacomo Nizzolo over de streep.