Dylan Groenewegen wordt vader van een zoontje

Groenewegen krijgt een zoontje

Dat Dylan Groenewegen vader zou worden, wisten we al. De sprinter van Jumbo-Visma bracht eind juli naar buiten dat hij met zijn vriendin Nine Storms een kindje verwacht in februari van het nieuwe jaar. Op een zogeheten gender reveal party werd het geslacht van de baby bekendgemaakt. Op social media laat de vriendin van Groenewegen weten dat het een jongetje wordt.

Afgelopen week was Groenewegen meermaals in het nieuws. Hij heeft zijn trainingen in aanloop naar het nieuwe seizoen weer hervat, maar kreeg ook te horen dat hij tot begin mei 2021 geschorst is door wielerunie UCI vanwege het incident met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Daarnaast heeft Patrick Lefevere een rechtszaak tegen de sprinter aangespannen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nine Storms (@ninestorms)