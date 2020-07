Dylan Groenewegen wordt vader, Eurométropole Tour afgelast woensdag 29 juli 2020 om 15:02

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het aanstaande vaderschap van Dylan Groenewegen en de afgelaste Eurométropole Tour.

Dylan Groenewegen en zijn partner Nine verwachten kindje

Mooi nieuws voor Jumbo-Visma’s sprinter Dylan Groenewegen en zijn partner Nine Storms. Het koppel, dat al jaren bij elkaar is, verwacht volgend jaar februari namelijk een kindje, kondigen zij aan via hun social media. “Ons grootste avontuur gaat beginnen. In februari 2021 worden we moeder en vader”, schrijven ze in het bericht.

Our greatest adventure begins.

From February 2021 our names will be Mom & Dad👶🏼❤️ @StormsNine pic.twitter.com/bHMDj4Wh3G — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) July 29, 2020

Eurométropole Tour afgelast na overleg met gemeenten

De Eurométropole Tour gaat niet door dit seizoen. Na overleg met de start- en aankomstplaatsen La Louvière en Doornik en gezien de huidige omstandigheden en de nieuwste coronamaatregelen besloot de organisatie de 80e editie van de .Pro-koers, die zou plaatsvinden op 12 september, af te gelasten.