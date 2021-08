Dylan Groenewegen rondt uitstekend werk Jumbo-Visma af in openingsrit in Denemarken

Dylan Groenewegen heeft met overmacht de eerste etappe van de PostNord Danmark Rundt gewonnen. Na een rit van 175 kilometer was de kopman van Jumbo-Visma de beste in een massasprint in de smalle straten van Esbjerg, voor Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo. Groenewegen is ook de eerste leider in het klassement van de Ronde van Denemarken.

Kopgroep van de dag

Sport Vlaanderen had twee renners mee in de vlucht: Ruben Apers en Aaron Van Poucke schoven mee in een kopgroep met daarin ook Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Frederik Ergens Jensen (BHS-PL Beton Bornholm) en Rasmus Bøgh Wallin (Deense selectie). Zij reden een voorsprong van ruim twee minuten bijeen. Door de sprintersploegen werd de voorgift van het vijftal niet al te groot.

Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en Qhubeka NextHash waren de teams die zich op kop van het peloton hadden gezet. Het waren vooral Tim van Dijke, Iljo Keisse en Lasse Norman Hansen die het verschil met de kopgroep zo rond de minuut hielden. Op 35 kilometer van het einde was er een grote valpartij in het peloton op een smal landweggetje, waarbij onder meer enkele Team DSM-renners lagen. Iedereen kon daarna wel zijn weg vervolgen.

Technische finale in Esbjerg

Bij het ingaan van de laatste 25 kilometer spatte de kopgroep uiteen. Wallin wist op de golvende wegen richting Esbjerg weg te rijden van zijn medevluchters. Hij werd uiteindelijk vijftien kilometer voor de meet ingerekend door het peloton, waaruit titelverdediger Niklas Larsen (Uno-X) letterlijk was weggevallen. Een compact peloton denderde vervolgens de stad in, waar nog drie lokale rondes van 3,6 kilometer te wachten stonden.

Op het technische en soms smalle rondje was het behoorlijk nerveus, met enkele valpartijen tot gevolgd. Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma hielden zich voorin uit de problemen in dienst van kopmannen Mark Cavendish en Dylan Groenewegen, terwijl ook Europees kampioen Giacomo Nizzolo zich goed positioneerde van voren. Een trein met Edoardo Affini, Timo Roosen, Mike Teunissen en Groenewegen reed bijna de hele laatste ronde op kop.

Indrukwekkende trein Jumbo-Visma: zege Groenewegen

Op 1,5 kilometer nam Nederlands kampioen Roosen de kop over van Affini en vlak voor de laatste bochtencombinatie volgde ene kopbeurt van Teunissen. Hij draaide met Groenewegen in zijn wiel de laatste rechte lijn in. Daar ging Groenewegen vroeg de sprint aan, waarmee hij overtuigend Cavendish en Nizzolo achter zich hield en zo zijn derde zege van het seizoen kon boeken. Eerder won de Amsterdammer al twee ritten in de Tour de Wallonie.

Cavendish wist in de licht oplopende lijn nog wel Nizzolo achter zich te houden in de strijd om de tweede plek. Arvid de Kleijn (Rally) was op de vierde plaats de tweede Nederlander in de daguitslag. Cees Bol (Team DSM) sprintte naar de vijfde plaats, vlak voor de uitzakkende Mike Teunissen.