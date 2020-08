‘Dylan Groenewegen riskeert miljoenenboete’ vrijdag 7 augustus 2020 om 10:11

Tweede dagen na de weerzinwekkende crash in de Ronde van Polen wordt langzaam duidelijk wat de omvang van de schade is. Advocaat Walter Van Steenbrugge duidt de mogelijke gevolgen voor Dylan Groenewegen, die het incident veroorzaakte.

Het voorval tussen de twee sprinters krijgt hoe dan ook een juridisch gevolg. Lefevere heeft al laten weten een klacht in te dienen bij de UCI en ook een zaak te beginnen bij de Poolse politie. In Het Laatste Nieuws duidt Walter Van Steenbrugge, een gespecialiseerd sportrechtsadvocaat de mogelijke gevolgen van de crash.

De belangrijkste vraag is of het incident aangemerkt kan worden als ‘moordaanslag’, zoals Lefevere beweert. “Nee”, zegt Van Steenbrugge. “Ja, wat betreft de term ‘slagen en verwondingen’. Groenewegen spurtte niet met de beide ellebogen wijd open, wat zou kunnen als je al je kracht aanwendt. Hij zette enkel die ene elleboog, gericht tegen een ander: dat is bewust. Persoonlijk vind ik dit een zeer duidelijke fout.”

Poolse rechtbank

Lefevere stapt vermoedelijk ook naar de Poolse politie omdat de straffen die de UCI hanteert voor onreglementair sprinten maar beperkt zijn. “Renners kunnen naar de laatste plaats van hun groep teruggezet worden, ze kunnen uit koers gezet worden en ze kunnen een boete krijgen.” Maar dat is niet voldoende voor de teammanager van Jakobsen.

Volgens Van Steenbrugge maakt Lefevre een goede kans dat hij in het gelijk wordt gesteld. Een eventuele rechtszaak kan overigens twee kanten op; een strafrechtelijke waarin beoordeeld wordt of er een misdrijf is gepleegd en een burgerlijk luik, dat uitsluitsel moet geven wie aansprakelijk is voor schade en of er sprake is van onzorgvuldig handelen.

Het Poolse parket en openbaar ministerie besluiten of ze een dossier openen. Het is aannemelijk dat de juridische rechtsgang in Polen zal plaatsvinden, aangezien in dat land de feiten gebeurden. Het alternatief is Nederland aangezien zowel Groenewegen als Jakobsen Nederlanders zijn.

Verzekering

Een saillante vraag blijft wat Groenewegen riskeert. Volgens Van Steenbrugge is dat in theorie zelfs een gevangenisstraf. “Maar persoonlijk vind ik niet dat Groenewegen in de gevangenis thuishoort. Ik vind ook niet dat hij een zware boete aan de maatschappij moet betalen. Een zware disciplinaire sanctie is wel op zijn plaats en ik vind dat er een serieuze regeling moet komen op vlak van schadevergoeding.”

De schade kan overigens bijzonder hoog oplopen, zegt Van Steenbrugge. “In de miljoenen! Jakobsen is een jonge, beloftevolle renner, 23 jaar oud. Misschien zal hij een jaar niet kunnen koersen, of langer, of misschien kan hij nooit meer koersen: dat verlies voor renner en ploeg is enorm.”

“Hopelijk is Groenewegen goed verzekerd. En dan is er de vraag of de verzekeringsmaatschappij hem de rug niet zal toekeren als de rechtbank oordeelt dat hij een zware fout heeft gemaakt. Als dat gebeurt, moet hij persoonlijk voor de kosten opdraaien. Dat zal heel veel pijn doen.”

Een andere partij om eventuele schade op te verhalen is de wedstrijdorganisator: “Was die dalende finish wel veilig? Waren de dranghekken conform de vereisten? Ik denk dat dit kan uitdraaien op gedeelde aansprakelijkheid. Juridisch kan dit een kluwen worden.”