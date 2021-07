Dylan Groenewegen na tweede zege: “Ik had hem niet helemaal meer verwacht”

Dylan Groenewegen heeft diep moeten gaan in de lastige finale van de vierde etappe van de Tour de Wallonie. Op het lastige klimmetje op tien kilometer van de streep hing de sprinter er nog net aan, maar dankzij de hulp van de ploeg kon hij toch winnen.

“Het ging vanzelf vandaag!”, grapte Groenewegen na afloop van de etappe. “Nee, totaal niet. Het was een heel zware dag waarbij de hele tijd wel iets gebeurde. Steeds waren er demarrages, aan het begin was het heel lang koers. En dan uiteindelijk dat klimmetje dat wel heel lastig was, met kasseien ook nog. Dus ik had de overwinning niet helemaal meer verwacht.”

Zijn ploeggenoten motiveerden hem echter om het toch te proberen. “Ze zeiden, ‘we gaan voor jou’ en ‘we weten zeker dat je hier kan winnen’. Dus ze hebben er vol voor gereden. Op die klim hing ik er nog net aan en daarna hebben ze mij naar voren gebracht. Het is een overwinning van de hele ploeg.”

Ook had hij had veel lof voor de leadout die zijn ploeggenoten voor hem deden. “Op de eerste dag deden ze al mooi werk. De tweede dag ging niet zoals we wilden. Maar nu ging het weer zoals we wilden. Groot respect, ze deden het superknap. Ik moet ze enorm bedanken voor al het vertrouwen dat ze in mij hebben.”

Of de sprinter Groenewegen weer helemaal terug is, werd hem tot slot nog gevraagd. “Bijna. Ik heb al wat wedstrijden achter de rug en het gaat steeds beter. Ik ben nog niet 100%, maar ik ben daar wel dichtbij.”