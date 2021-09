Dylan Groenewegen maakt opwachting in Parijs-Roubaix

Dylan Groenewegen staat volgende week zondag aan de start van Parijs-Roubaix. De sprinter van Jumbo-Visma reed twee keer eerder de Helleklassieker en reed de koers in zowel 2017 als 2018 uit. Een hoofdrol speelde de Leeuw van Amsterdam in beide uitgaves niet en dat zal ook nu niet het geval zijn. De Nederlander rijdt in dienst van kopman Wout van Aert.

Ploegen mogen in Parijs Roubaix met zeven renners starten. Naast Van Aert lijken ook de in vorm verkerende Mike Teunissen (die al eens de beloftenversie won), de Belgische superknecht Nathan Van Hooydonck en Nederlands kampioen Timo Roosen zeker van een selectie. En dus Groenewegen, die in die twee edities 44ste (2017) en 47ste (2018) werd.

Door de blessure van David Dekker en het stoppen van Maarten Wynants en Tony Martin, houden de opties voor Jumbo-Visma ook niet over. Edoardo Affini en Pascal Eenkhoorn volmaken normaal gezien de selectie. Andere opties zijn Jos van Emden, Olav Kooij en Mick van Dijke. De kans lijkt echter klein dat de Nederlandse ploeg een van de twee jonkies voor de leeuwen gooit.