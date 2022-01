Dylan Groenewegen kent BikeExchange-ploeggenoten voor Saudi Tour

Dylan Groenewegen begint dinsdag in de Saudi Tour aan zijn eerste seizoen in dienst van Team BikeExchange-Jayco. De Nederlandse sprinter krijgt in het Midden-Oosten steun van landgenoot Jan Maas, die zich opmaakt voor zijn eerste seizoen als prof, Lawson Craddock, Michael Hepburn, Alexander Edmondson, Alexander Konychev en Luka Mezgec.

Groenewegen hoopt in Saudi-Arabië meteen voor enkele overwinningen te sprinten. “Ik kijk er erg naar uit om mijn seizoen te beginnen met BikeExchange in de Saudi Tour. Ik denk dat er een aantal sprintkansen zijn, om zo het jaar goed te beginnen. Er zal uiteraard sprake zijn van fikse concurrentie, maar we beschikken over een sterke ploeg voor de sprintritten. Ik kijk ernaar uit om met mijn ploegmaats te koersen.”

Tristan Hoffman, die sinds dit jaar mag plaatsnemen in de ploegleiderswagen van BikeExchange-Jayco, kijkt net als Groenewegen uit naar de vijfdaagse Saudi Tour. “Als we naar de etappes kijken, dan is het duidelijk dat we all-in gaan met Dylan, in een poging enkele ritten te winnen.” Hoffman ziet vier kansen voor zijn nieuwe poulain. “Buiten de tweede etappe verwachten we vooral massasprints.”

“Dylan zal in de finale kunnen rekenen op ervaren renners als Hepburn en Edmondson en natuurlijk zal Mezgec als laatste lead-out man een belangrijke rol vertolken. Verder is dit een belangrijke koers voor nieuwkomers Craddock en in het bijzonder Maas, die hier zijn profdebuut zal maken.”

Selectie BikeExchange-Jayco voor Saudi Tour 2022 (1-5 februari)

Lawson Craddock

Alexander Edmondson

Dylan Groenewegen

Michael Hepburn

Alexander Konychev

Jan Maas

Luka Mezgec