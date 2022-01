Koninginnenrit Saudi Tour finisht op steile klim naar Skyviews of Harrat Uwayrid

De Saudi Tour kent dit jaar een aankomst bergop. De vierde etappe is aangemerkt als koninginnenrit en kent een aankomst op Skyviews of Harrat Uwayrid, een klim van vier kilometer met stroken tot 22%. Daarnaast zijn er drie sprintritten en een etappe met een heuvelachtige finale.

De eerste, de derde en de vijfde etappe zijn gemaakt voor de sprinters. Wat opvalt aan de openingsrit, is dat er een gravelstrook van liefst 7,5 kilometer is opgenomen in het parcours. Het gaat om een acht meter brede onverharde strook, dat onderdeel is van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Bij deze passage is zelfs een tussensprint gelegd.

Etappe twee naar Abu Rakha wordt door organisator ASO aangekondigd als een rit voor de sterke mannen. In volle finale ligt een klim van 1,7 kilometer aan gemiddeld 9%, waarna de laatste 500 meter vlak zijn. Samen met de vierde rit met de klim naar Skyviews of Harrat Uwayrid gaat de tweede etappe het eindklassement bepalen. Die slotklim in de koninginnenrit kent een stuk van 2,7 kilometer aan 12%, terwijl de steilste stroken de 22% aantikken.

Al-‘Ula als uitvalsbasis

Zestien ploegen zijn uitgenodigd in Saoedi-Arabië. Onder de acht WorldTeams zijn Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal en Team DSM, terwijl ook Alpecin-Fenix, Uno-X en een drietal Franse teams welkom zijn. De ASO heeft daarnaast de beste drie teams uit de UCI Asia Tour 2021 uitgenodigd.

Overigens heeft de organisatie voor de tweede editie van de Saudi Tour gekozen voor de vallei van Al-‘Ula, in het noorden van het land, als uitvalsbasis. Het merendeel van de start- en finishlocaties zijn gelegen in die regio.

Saudi Tour 2022 (1-5 februari)

Rittenschema

Etappe 1: Winter Park – Winter Park (198 km)

Etappe 2: Taibah University – Abu Rakha (163,9 km)

Etappe 3: Tayma Hadaj Well – Al-‘Ula Old Town (181,2 km)

Etappe 4: Winter Park – Skyviews of Harrat Uwayrid (149,3 km)

Etappe 5: Al-‘Ula Old Town – Al-‘Ula Old Town (138,9 km)

Deelnemende ploegen

Bahrain Victorious

BikeExchange-Jayco

BORA-hansgrohe

Cofidis

Lotto Soudal

Quick-Step-Alpha Vinyl

Team DSM

UAE Emirates

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

B&B Hotels-KTM

TotalEnergies

Uno-X

Kuwait Pro Cycling Team

Terengganu Polygon

Vino SKO