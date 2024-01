woensdag 24 januari 2024 om 09:06

Andere voorbereiding op Tour voor Dylan Groenewegen: “Ging ten koste van mijn sprint”

Dylan Groenewegen gaat zijn voorbereiding op de Tour de France dit jaar anders aanpakken. Dat vertelt de sprinter van Jayco AlUla in de podcast De Grote Plaat. Voor de Amsterdammer gaat de regel ‘less is more’ gelden, want hij zal minder zware wedstrijden rijden om zijn explosiviteit te behouden tijdens de sprints.

“Vorig jaar was ik heel sterk en ging ik bergop lang mee”, vertelt Groenewegen in de podcast van oud-wielrenner John den Braber en wielerliefhebber en muzikant Blaudzun. “De benen waren supergoed, maar deze opbouw zorgde dat mijn snelle vezels minder werden. Hoe meer je bergop rijdt, hoe meer je in de grijze zone gaat rijden. Dat wil je niet, want je wil als sprinter snel blijven. Maar dat heb ik richting de laatste Tour veel gedaan. Ik reed veel bergop en had geen stress van de tijdslimiet. Maar het is ook fijn om rit te winnen, dat moet in 2024 wel weer gebeuren.”

In de Tour van 2023 was Jasper Philipsen de sprintkoning. Groenewegen werd een keer tweede (in Moulins), derde (in Parijs) en zelfs vierde op de lastige aankomst in Limoges. Daar eindigde hij kort achter puncheurs als Mads Pedersen en Wout van Aert. “Maar ik word liever als eerste gelost en dat ik twee etappes win, dan dat ik daar vierde word na een lastige rit. Tweede vind ik nog het meest zure. Winnen, daar gaat het voor mij om”, is Groenewegen duidelijk.

‘Minder explosiviteit wordt afgestraft’

Daardoor is binnen Jayco AlUla gekeken of de voorbereiding van Groenewegen op zijn hoofddoel aangepast kon worden. “Bij Jumbo-Visma koerste ik minder en trainde ik meer. Maar je wil daarna gewoon koersen. In mijn eerste jaar pakte dat bij Jayco AlUla heel goed uit, maar vorig jaar is dat ten koste van mijn sprint gegaan. Ik was minder scherp en mijn spieren waren vermoeider richting de Tour. En als je explosiviteit minder is, dan wordt dat afgestraft”, zegt hij. “Bij mij wordt mijn sprint afgebot als je mij veel bergop laat fietsen.”

Conclusie: de aanloop naar de aankomende Ronde van Frankrijk gaat anders verlopen voor Groenewegen. Minder zwaar, vooral. “Het Critérium du Dauphiné laten we zitten, misschien rijd ik alleen de Ronde van Slovenië en misschien kunnen we wel het NK doen. Dan heb je nog een trainingsblok van twee weken thuis. Daar kan ik over vlakke wegen vooral specifieke trainingen doen”, legt hij uit.

