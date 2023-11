dinsdag 28 november 2023 om 20:20

Jayco AlUla hakt sprintersknoop door: Groenewegen naar de Tour, Ewan in de Giro

Dylan Groenewegen mag zich ook in 2024 weer opmaken voor de Tour de France. De Nederlandse sprinter krijgt van zijn ploeg Jayco AlUla de voorkeur boven Caleb Ewan, die volgend jaar weer zal terugkeren op het oude nest en de Giro d’Italia zal betwisten.

Brent Copeland, de algemeen manager van Jayco AlUla, geeft in gesprek met Cyclingnews tekst en uitleg. “Het is nooit eenvoudig om twee getalenteerde sprinters te managen. Maar als ik naar het wedstrijdprogramma kijk, denk ik dat het wel goed mogelijk is. De grote vraag is natuurlijk: wat is ons plan voor de Tour de France? Elke sprinter wil nu eenmaal graag de Tour betwisten, en daar etappes winnen.”

Jayco AlUla trok de voorbije twee seizoenen volledig de kaart van Dylan Groenewegen en dat zal niet veranderen in 2024. “We hebben besloten dat Dylan de Tour de France zal rijden en dat we Caleb zullen uitspelen in de Giro d’Italia. In 2025 zien we wel wat er gaat gebeuren. Ze krijgen allebei de kans om veel sprintzeges te boeken gedurende het seizoen.”

Simon Yates als rondekopman naar de Tour?

En wat met de andere kopmannen binnen de ploeg, Simon Yates, Eddie Dunbar en Filippo Zana? “Hoe meer leiders je hebt, hoe moeilijker het is om te managen en de wedstrijdprogramma’s te bepalen. Voor Yates moeten we nog zijn belangrijkste doelen voor 2024 in kaart brengen. Hij zal waarschijnlijk weer mikken op de Tour, maar we moeten nog overleggen met Dunbar en Zana, om zo de laatste puzzelstukjes in elkaar te laten vallen”, aldus Copeland.