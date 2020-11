Dylan Groenewegen accepteert schorsing van negen maanden

Dylan Groenewegen gaat niet in beroep tegen de schorsing van negen maanden, die hij krijgt voor het veroorzaken van de horrorcrash van Fabio Jakobsen. Vorige week onthulde WielerFlits dat de sprinter van Jumbo-Visma tot begin mei is geschorst.



Team Jumbo-Visma is opgelucht dat er – nu ook officieel – duidelijkheid is gekomen in de disciplinaire zaak tegen Dylan Groenewegen naar aanleiding van het incident tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen in augustus. De Amsterdamse sprinter heeft een schorsing van negen maanden geaccepteerd, welke ingaat vanaf de datum van het ongeval. Groenewegen mag vanaf 7 mei 2021 weer in actie komen voor Team Jumbo-Visma.

“Het was een valpartij waarbij de ernst van de gevolgen niet was te overzien. Nu de disciplinaire zaak is afgerond, kunnen we weer vooruit gaan kijken”, zegt directeur Richard Plugge in een persbericht. “We zullen dat samen met Dylan oppakken. We zijn opgelucht dat er nu perspectief en duidelijkheid is. Dat wensen we ook Fabio Jakobsen toe. De bemoedigende berichten over zijn herstel doen ons goed.”

Groenewegen heeft volgens het statement van de ploeg zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek en daarin nogmaals erkend spijt te hebben van het afwijken van zijn lijn tijdens de bewuste sprint. Tevens benadrukte hij niet de intentie te hebben gehad mensen in gevaar te brengen of lichamelijk letsel toe te brengen. De 27-jarige sprinter gaat zich inspannen voor activiteiten ter bevordering van een veilige wielersport.

