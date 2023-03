Dwars door Vlaanderen: Merlier en Alaphilippe voeren Soudal Quick-Step aan

Soudal Quick-Step komt er voorlopig niet echt aan te pas in het Vlaamse voorjaar, maar het team zal hopen dat het in Dwars door Vlaanderen het tij kan keren. De WorldTour-formatie stelt woensdag onder meer Tim Merlier en Julian Alaphilippe op.

Merlier zorgde dit voorjaar voor de voorlopig enige zege van Soudal Quick-Step op Belgisch grondgebied. Hij won halverwege maart Danilith Nokere Koerse. Voor de sprinter was dat (inclusief de ploegentijdrit in de UAE Tour) al zijn zesde overwinning van 2023. Afgelopen zondag eindigde Merlier als veertiende in een loodzware editie van Gent-Wevelgem.

Alaphilippe was dit jaar één keer aan het feest. De Fransman was eind februari de beste in de Faun-Ardèche Classic. Nadien werd hij nog tweede in een rit van Tirreno-Adriatico en elfde in Milaan-San Remo, maar afgelopen vrijdag finishte hij niet in de E3 Saxo Classic. Alaphilippe kampte in die laatste koers met lichte koorts en buikpijn, klonk het achteraf. Ploegleider Tom Steels heeft goede hoop dat de tweevoudig wereldkampioen er Dwars door Vlaannderen weer staat, liet hij weten in gesprek met WielerFlits.

Naast Merlier en Alaphilippe, verschijnen ook Davide Ballerini, Casper Pedersen, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe en Stan Van Tricht woensdag aan de start in Roeselare.

