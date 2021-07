Durbridge vervangt geblesseerde Haig op Olympische Spelen

De Australische selectie voor de wegwedstrijd op de Olympische Spelen heeft opnieuw een verandering ondergaan. Luke Durbridge is door de bondscoach aangewezen als vervanger voor Jack Haig, die vroeg in de Tour de France zijn sleutelbeen brak en daardoor niet kan meedoen.

“De keuze was al moeilijk door het grote aantal talenten in het Australische wielrennen, en daar kwamen de afmeldingen van Cameron Meyer vanwege persoonlijke redenen en Jack Haig vanwege medische redenen bij”, vertelt Simon Jones van Australian Cycling.

“We hebben renners geselecteerd die uit de voeten kunnen op een zeer uitdagend en zwaar olympisch parcours. Luke Durbridge brengt daarbij veel ervaring in de ploeg en we kijken ernaar uit om hem te zien in de Australische kleuren met Richie Porte, Rohan Dennis en Lucas Hamilton”, aldus de keuzeheer. Achter de deelname van Hamilton (de vervanger van Meyer, red.) staat ook nog een vraagteken, nadat hij na een valpartij ook moest afstappen in de Tour de France.