Jack Haig moet passen voor Olympische Spelen in Tokio

Jack Haig zal niet naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. De Australiër was geselecteerd voor de wegrit, maar heeft nog te veel last van een sleutelbeenblessure, opgelopen bij een valpartij in de Tour de France.

Haig was betrokken bij een crash in de laatste tien kilometer van de derde etappe naar Pontivy. De klimmer van Bahrain Victorious lag lang op de grond en had medische assistentie nodig. Uiteindelijk zou hij de finish in Pontivy niet halen. Na een bezoek aan het dichtsbijzijnde ziekenhuis bleek Haig last te hebben van een sleutelbeenblessure.

De 27-jarige renner hoopte op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in Tokio, maar zijn herstel neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk voorzien. “Ik hoop aan het einde van de week weer op de fiets te kruipen, maar ik kan helaas niet meedoen aan de Spelen. Een leuke bijkomstigheid is wel dat ik nu wat meer tijd kan doorbrengen met mijn familie”, schrijft Haig op Instagram.

Het is nu aan de Australische bondscoach om een vervanger aan te wijzen voor Haig. Die laatste moest samen met Richie Porte en Lucas Hamilton de kar trekken in de wegrit. Rohan Dennis zal dan weer zijn opwachting maken in de tijdrit. Het is overigens de vraag of Hamilton na zijn valpartij en opgave in de Ronde van Frankrijk op tijd klaar is voor de Spelen.