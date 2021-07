Cameron Meyer ziet af van deelname aan Olympische Spelen

Cameron Meyer heeft zich teruggetrokken uit de Australische ploeg voor de Olympische Spelen van Tokio. Persoonlijke overwegingen liggen daaraan ten grondslag. Meyer was net als Richie Porte en Jack Haig geselecteerd voor de olympische wegwedstrijd.

Meyer laat in een verklaring weten: “Vanwege familieomstandigheden, met mijn vader die tegen hersenkanker strijdt, en met de ingewikkelde reisrestricties rond de coronapandemie, denk ik dat ik mijn land niet voor 100% kan vertegenwoordigen in Tokio. De Spelen zijn een voorrecht voor elke atleet. Het zou niet goed voelen als ik zou weten dat mijn vorm vanwege de omstandigheden niet is wat die zou moeten zijn.”

Simon Jones, performance director van de Australische wielerbond, laat weten dat iedereen met zijn gedachten bij Meyer en zijn familie is. Het selectiecomité van Australië komt in de komende dagen samen om vervanging voor de 33-jarige renner te bespreken.