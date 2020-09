Dumoulin over WK tijdrijden: “Op een goede dag kan ik meedoen voor het podium” vrijdag 25 september 2020 om 10:05

Na vandaag weten we wie zich een jaar lang wereldkampioen tijdrijden mag noemen. Tom Dumoulin is op voorhand een van de favorieten en de Limburger heeft zin in het WK. “Ik sta hier met een grote lach”, zo vertelt Dumoulin voor de camera van de NOS.

Gisteren keek Dumoulin op een persconferentie al vooruit naar de wereldkampioenschappen in Imola, maar de renner van Jumbo-Visma blikte ook met de NOS vooruit naar het WK tijdrijden. De wereldkampioen van Bergen (2017) heeft het vlakke parcours in Imola inmiddels al uitvoerig verkend. “Het is een mooi parcours”, is zijn conclusie.

“Het is niet superlastig en heel snel met veel wind tegen op de heenweg en volle bak wind mee op de terugweg. Ik weet dat het parcours niet helemaal op mijn lijf geschreven is, maar op een goede dag moet ik zeker mee kunnen doen voor het podium. Is het een mindere dag, dan doe ik niet mee om het podium”, aldus Dumoulin.

Goede ervaring voor volgend jaar

“Maar is het wel een goede ervaring voor volgend jaar.” De oud-wereldkampioen wil volgend jaar namelijk een gooi doen naar de Olympische titel in het tijdrijden. “Ik heb natuurlijk niet zoveel tijdritten gereden de laatste anderhalf jaar, dat was zeker een argument om sowieso mee te doen. Zelfs met iets mindere Tourbenen.”

Dumoulin hoopt dus mee te doen voor de wereldtitel, maar zal moeten opboksen tegen stevige concurrentie. Denk aan onder meer titelverdediger Rohan Dennis, thuisfavoriet Filippo Ganna en de Belgen Victor Campenaerts en Wout van Aert. “Ik schrok wel even van de tijd van Ganna in de tijdrit van Tirreno-Adriatico.”

Over tijdrit in de Tour: “Op het vlakke ging het als een trein”

“Die komt puur voor deze tijdrit naar het WK. Maar je weet het nooit, na een grote ronde kan het alle kanten opvallen. Ik hoop dat het mijn kant opvalt. Het ging in de Tourtijdrit beter dan ik had gedacht, daar was ik wel heel blij mee. Bergop viel het me niet helemaal mee, maar op het vlakke ging het als een trein. Dat is voor hier perfect.”

Lees ook:

WK 2020: Voorbeschouwing tijdrit mannen

Starttijden tijdrit mannen