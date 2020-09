Tom Dumoulin over WK: “Ik verwacht zondag echt een slijtageslag” donderdag 24 september 2020 om 19:40

Tom Dumoulin maakt zich op voor een hels WK in Imola. “Ik dacht eerst aan een zwaar WK, maar ik verwacht nu door het weer een slijtageslag. Het gaat volgens mij veel regenen”, zo vertelt Dumoulin op een persconferentie, één dag voor het WK tijdrijden bij de herenprofs.

Dumoulin hoopt vrijdag een gooi te doen naar een tweede wereldtitel in het tijdrijden, drie jaar na zijn overwinning in het Noorse Bergen. “Of het realistisch is om zowel in de tijdrit als wegrit vol te gaan? Ja, dat moet wel lukken. Ik heb tussen de slotetappe van de Tour in Parijs en het WK alleen niet langer dan twee uur op een fiets gezeten. Dat is wel een beetje een nadeel voor de wegrit.”

“Ik had liever vandaag of morgen nog een uurtje of drie tot vier gefietst, maar dat gaat niet door de tijdrit. Maar het moet wel lukken, de Tour is genoeg arbeid.” De vraag is of de Tourrenners vrijdag en zondag in het voordeel zijn, of dat de mannen met een specifieke voorbereiding er met de titels vandoor gaan. “Wat een voordeel is? Dat weet ik eigenlijk niet”, aldus Dumoulin.

Over de tijdrit: “Niet mijn droomparcours, maar met goede benen kan veel”

“Ik ben heel benieuwd wie we morgen (vrijdag, red.) aan kop gaan zien, de Tourrenners of de niet-Tourrenners. Dat is ook wel belangrijk met het oog op de Olympische Spelen.” Over het tijdritparcours zegt Dumoulin het volgende: “Het is niet mijn droomparcours, maar met goede benen kan veel. Ik heb liever een parcours zoals in Bergen en Rio, maar ik vind dit ook wel mooi.”

De Nederlandse kopman zal zich na de tijdrit focussen op de wegwedstrijd. “Het is van wat ik begrijp een superzwaar parcours. Het weer gaat een rol spelen. Ik heb nog helemaal niks gezien van het parcours, alleen een kaartje. Maar het schijnt dus lastig te zijn.”