Dumoulin: “Had geen zin dat blessure het nieuws ging beheersen”

Tom Dumoulin had afgelopen Tour de France last van een zitvlakblessure, dat werd bekend in de documentaire ‘Code Geel’ over de Tour van Jumbo-Visma. De Limburgse kopman hield met zijn ploeg die blessure stil. “Ik had er geen zin in dat dat weer het nieuws ging beheersen”, vertelt hij tegen de NOS.

Al vanaf de Dauphiné had Dumoulin last van de zogenoemde derde bal. Het zorgde indirect ook voor zadelproblemen. “Ik was heel erg zoekende en in die twijfel nam ik de ploeg mee. Dat is twee keer prima, maar als ik voor de tiende keer naar de auto kom voor een aanpassing… Dan zou ik als ploegleider ook gek worden, dus dat snap ik wel”, lacht hij.

“Vorig jaar beheerste ik al de kranten en de media met blessureverhalen. Altijd als ik interviews gaf, ging het over mijn knieblessure en maar heel weinig over andere dingen. Daar werd ik doodmoe van. En we waren als ploeg ook met heel andere dingen bezig, we waren bezig met het winnen van de Tour en niet met mijn zitvlakblessure”, aldus Dumoulin. “Ik had geen zin om elke dag vragen over de ontsteking te beantwoorden. Dat leidt alleen maar af.”

Oplossing

In gesprek met WielerFlits laat sportief directeur Merijn Zeeman weten dat de zoektocht naar de goede zitpositie voor Dumoulin nog altijd bezig is. “Eigenlijk is dat probleem al begin 2019 ontstaan. Mathieu Heijboer heeft de Baskische specialist Jon Iriberri ingeschakeld en samen zijn ze laatste weken druk met Tom bezig om hem perfect op de fiets te zetten zodat hij zelf het optimale gevoel op de fiets terugvindt. We komen steeds dichter bij de oplossing”, zegt Zeeman.