Tom Dumoulin kampte tijdens Tour met zadelpijn

Tom Dumoulin had de voorbije Tour de France last van zadelpijn. Dat blijkt uit de documentaire die de NOS uitzendt over de Tour van Jumbo-Visma. Mede door die blessure gaf Dumoulin zijn goede klassement op in de Pyreneeën.

“Ik zit met zoveel pijn op de fiets. Dit kan zo niet langer. Ik zit zo verkrampt op m’n fiets. Ik heb overal pijn”, vertelde een emotionele Dumoulin na afloop van de achtste rit naar Loudenvielle, waarin hij zich volledig opofferde voor kopman Primož Roglič.

“Ik ben maar op kop gaan rammen, dat was natuurlijk helemaal niet slim. Dat was gewoon op emotie. Vanwege de pijn. Dat was gewoon stom. Daar hadden we uiteindelijk niets aan”, aldus de Limburger na afloop, die zijn knechtenactie niet overlegd had met de ploegleiding.

De ploegleiding van Jumbo-Visma ziet het zitvlakprobleem van Dumoulin aan. Ploegleider Arthur van Dongen noemt het een soap. “Nu moet de aandacht naar de rest van de ploeg, maar met Tom is het nu klaar”, reageert Merijn Zeeman. Ook Grischa Niermann doet zijn zegje. “Het blijft wel zo dat we hem nog nodig hebben hè. Ik zou ook liever zeggen: stap maar af en ga naar huis.”

Uiteindelijk werd Dumoulin nog zevende in het eindklassement van de Tour de France, op bijna acht minuten van eindwinnaar Tadej Pogačar. Jumbo-Visma moest met Roglič genoegen nemen met de tweede plek in Parijs.

Bekijk hier de documentaire ‘Code Geel’ van de NOS over de Tour van Jumbo-Visma