Merijn Zeeman: “Tom Dumoulin zoekt nog altijd naar ideale zitpositie”

Tom Dumoulin is nog altijd op zoek naar zijn ideale zitpositie op de fiets. Ook nu Jumbo-Visma vanaf 1 januari 2021 van fietsmerk Bianchi naar Cervélo overstapt is het probleem voor de Limburger nog niet opgelost. Dat bevestigt sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma aan WielerFlits.

In de NOS-documentaire ‘Code Geel’ werd duidelijk dat Dumoulin tijdens de afgelopen Tour de France kampte met een ernstige blessure aan zijn zitvlak. Vanaf de Dauphiné kon hij naar eigen zeggen al geen onderbroek meer aan. Voor de start van de zevende rit naar Lavaur (waaieretappe) waarschuwde hij in de teambus zijn ploeggenoten dat de blessure een steeds grotere rol ging spelen. Bij wielerkenners is bekend dat een zitvlakblessure het meest irritante is wat een renner kan voorhebben.

Een dag later, na de eerste Pyreneeënrit, zat Dumoulin na afloop van de rit huilend in de teambus. “Ik zit met zoveel pijn op de fiets. Dit kan zo niet langer. Ik zit zo verkrampt op m’n fiets. Ik heb overal pijn”, gaf hij aan.

Derde bal

Zeeman wijst er nu naar dat Dumoulin tijdens de Tour last had van een derde bal. “We hebben dit gedurende de ronde bewust stilgehouden om zo de concurrentie niks wijzer te maken. Tom speelde nog altijd een cruciale rol in het klassement en was heel belangrijk voor Primoz Roglic. Ook Tom gaf zelf aan dat hij deze blessure liever niet met de buitenwereld deelde.”

“Daarbij had Tom de ene dag meer last van deze derde bal dan de andere dag. Zo gaf hij direct na de Pyreneeën in de vlakke rit naar Île de Ré weer aan dat het beter ging. Wij waren altijd overtuigd dat hij Parijs zou halen. In de slotweek ging het uiteindelijk beter, waardoor hij ondanks deze omstandigheden een knappe zevende plek in het klassement kon veiligstellen. Zijn tweede plek in de afsluitende klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles bewijst dat zijn niveau heel hoog lag.”

De zitvlakblessure van Dumoulin kwam voor de sportieve leiding van Jumbo-Visma niet helemaal als een verrassing. “Het hele seizoen heeft Tom gezocht naar de ideale positie op de fiets”, vervolgt Zeeman. “Wij zijn er in 2020 nooit in geslaagd om hem perfect op de fiets te krijgen. Het was een continu proces waarbij we aan zijn houding gesleuteld hebben. Wanneer je niet lekker op de fiets zit dan ga je zoeken naar een andere houding. Die wrijving veroorzaakt dan blessures aan het zitvlak.”

Parasieten

“In het begin van het seizoen hadden we de ernst van dit probleem nog niet in de gaten, omdat Tom toen onder andere door parasieten in zijn darmen werd geveld. In die periode had hij geen ruimte in zijn hoofd om met zijn positie op de fiets bezig te zijn. Pas toen hij richting de Tour weer volop in training was, kwam dit probleem weer opsteken.”

Natuurlijk heeft Dumoulin diverse fietsmetingen gedaan. “Deze mechanische berekeningen geven technisch aan hoe iemand het best op z’n fiets zit. Maar soms past die houding niet bij het optimale gevoel dat de renner zelf op de fiets heeft. Dan ga je beetje voor beetje sleutelen aan zijn positie. Dat is vrij lastig.”

Nu Jumbo-Visma overstapt van Bianchi-fietsen naar Cervélo-fietsen is het probleem voor Dumoulin echter nog niet opgelost. “In zijn laatste jaar bij Team Sunweb kende Tom ook al het probleem dat hij geen ideale positie op de Cervélo-fiets vond. Eigenlijk is dat probleem al begin 2019 ontstaan. Mathieu Heijboer heeft de Baskische specialist Jon Iriberri ingeschakeld en samen zijn ze laatste weken druk met Tom bezig om hem perfect op de fiets te zetten zodat hij zelf het optimale gevoel op de fiets terugvindt. We komen steeds dichter bij de oplossing.”