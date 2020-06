Duits toptalent Marco Brenner (17) naar Team Sunweb: “Ik heb U23-circuit niet nodig”

Team Sunweb heeft zich opnieuw versterkt met een van de grootste talenten uit de jeugdcategorieën. De 17-jarige Duitser Marco Brenner tekent tot het eind van 2024 bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. Meerdere WorldTour-ploegen zaten achter zijn handtekening aan. “Hier krijg ik snel een kans”, vertelt hij aan WielerFlits.

‘Evenepoeliaans’

In 2018 won Remco Evenepoel (nu Deceuninck-Quick-Step) alles wat los en vast zat bij de junioren. Vorig jaar was het al Quinn Simmons (nu Trek-Segafredo) wat de klok sloeg, maar toch was het niet de wereldkampioen in die categorie die het jaar als nummer één afsloot. Dat was namelijk deze Marco Brenner, die als eerstejaars bijna het gehele seizoen pas zestien jaar jong was.

Zijn track record was behoorlijk indrukwekkend, met eindzeges in de Zwitserse zware Nation’s Cup U19-wedstrijd Tour du Pays de Vaud (drie van de vijf ritten gewonnen) en de Öberosterreich Rundfahrt. Daarnaast werd hij vijfde in de Vredeskoers U19, tweede in de Saarland Trofeo en achtste in de Giro della Lunigiana. Ook won hij de GP Général Patton.

Met een vijfde plek op het EK op de weg en brons op het WK tijdrijden in Yorkshire, kende hij een knaljaar bij de junioren. Het beloofde dit seizoen nóg beter te zijn, aangezien hij laatstejaars junior is. Op 27 augustus viert hij zijn achttiende verjaardag. Sportief directeur Rudi Kemna roemt vooral zijn gedrevenheid om te slagen en Brenners wil om snel te leren.

Bewuste keuze

Gezien zijn vierjarige deal met Team Sunweb, hoog tijd om eens kennis te maken met dit grote talent. “Ik ben hier heel erg gelukkig mee”, begint hij zijn relaas. “Het is al erg lang een doel voor mij om het tot de profs te schoppen. Er komt een droom uit nu ik wielrennen als beroep kan uitoefenen. Ik ben ook blij dat het me al zo vroeg in mijn loopbaan gelukt is. Maar mijn honger is niet gestild met het feit dat ik nu prof ben. Ik wil later iets bereiken in deze sport en daarom weet ik zeker dat ik met Team Sunweb voor het juiste team gekozen heb”, klinkt het ambitieus.

De Duitse ploeg meldde zich vorig jaar meteen en nog voor de jaarwisseling besloot Brenner voor Sunweb te kiezen. Dat terwijl hij keuze te over had. Zo kon hij ook een profcontract tekenen bij onder andere BORA-hansgrohe, dat boven zijn huidige ploeg Auto Eder Bayern hangt. “Sunweb heeft in het verleden bewezen jonge sporters goed te promoten en naar een hoger plan te kunnen brengen”, vindt Brenner. “Vorig jaar heb ik ook aan de Sunweb Talent Days meegedaan, waar ik de nodige indrukken heb verzameld. Dat beviel me enorm.”

Naast het goede gevoel dat Brenner overhield, maakte hij ook een sportieve – en naar verluidt financieel lucratieve – keuze. “Ik wil niet zeggen dat ze bij BORA-hansgrohe niet kunnen opleiden, maar ik geloof dat je bij Sunweb eerder een eigen kans krijgt”, komt weer zijn ambitieuze aard boven. “Bij BORA-hansgrohe rijden nu meerdere toprenners en tussen al die ervaren mannen is het moeilijk om jezelf te bewijzen. Sunweb is over het algemeen een vrij jonge ploeg. Dat maakt het voor mij eenvoudiger om mezelf te integreren en voet aan de grond te krijgen.”

Transitie naar opleidingsploeg in de WorldTour

Team Sunweb is een ploeg die bekendstaat om het opleiden van jonge renners tot haar eigen kopmannen. De intussen vertrokken Tom Dumoulin, Marcel Kittel, John Degenkolb en Warren Barguil zijn daar de beste voorbeelden van. Nu zijn Michael Matthews, Wilco Kelderman, Tiesj Benoot en in iets mindere mate Søren Kragh Andersen, Cees Bol en Sam Oomen de kopmannen.

Daaronder is de Duitse formatie begonnen met een hele nieuwe lichting toptalenten, die over drie tot vijf jaar de basis moeten vormen. Alberto Dainese en Max Kanter als sprinters, Marc Hirschi en Nils Eekhoff voor de klim- en kasseienklassiekers, Jai Hindley en Felix Gall voor de rondes van een week en Ilan Van Wilder, Mark Donovan en de nog over te komen Andreas Leknessund en Thymen Arensman voor de grote rondes.

Bij die laatste groep gaat ook Brenner zich inpassen. Het is drummen aan boord. “Maar ik denk wel dat ik er nog bij pas”, lacht de jonge Duitser. “We zijn er in ieder geval klaar voor. Op termijn is het doel van Team Sunweb om van voren mee te doen in de grote rondes, iets waar ik hoop ooit deel van uit te kunnen maken. Ik vind het juist super dat we met zo veel talenten zijn! We kunnen elkaar naar een hoger niveau stuwen. Gezamenlijk kunnen we een weg inslaan en hopelijk slagen we er allemaal in om de top te bereiken, om ons op de best mogelijk manier te ontwikkelen.”

Veldrijden en beloftencategorie

Het is een trend die we steeds vaker zien: junioren die de beloftencategorie helemaal overslaan. Remco Evenepoel is het beste voorbeeld, maar dus ook Simmons, Carlos Rodríguez bij Team Ineos en de bij UAE-Emirates aangekondigde Spanjaard Juan Ayuso. Brenner voegt zich bij dat rijtje. “Ik heb het U23-circuit niet nodig, denk ik. Het eerste jaar als junior ging vorig jaar erg goed. Ik voelde me sterk en ik weet ook wat ik kan. Natuurlijk, dit is een enorme stap. Maar dat weet het team en dat weet ikzelf ook. We zijn er beiden echter van overtuigd dat ik dit aankan.”

“Daarom kijk ik ook enorm uit naar deze uitdaging”, gaat hij verder. Brenner voegt zich dus niet bij de opleidingsploeg van Team Sunweb. Wel schrijven de UCI-regels het sinds dit jaar voor dat renners van een WorldTour-ploeg ook mogen uitkomen voor een aan het team gelieerde opleidingsformatie. Daarvan zouden Van Wilder en Kanter dit jaar gebruikmaken. Brenner past daarvoor. “Het behoort tot de mogelijkheden. Ik mag zelf beslissen of ik wedstrijden met het Development Team zou willen rijden. Maar dat zullen er niet veel zijn, geloof ik.”

Het tekenen bij Team Sunweb betekent voor de piepjonge wielerprof ook dat er een aantal consequenties aan vast hangen. Brenner is namelijk ook een fervent crosser. Op het jongste WK werd hij zesde, op ruim een minuut van winnaar Thibau Nys. “Ik zal nog een aantal crossen blijven rijden”, denkt Brenner. “Maar dat doe ik voor erbij in de winter. Hoewel ik Duits kampioen bij de junioren ben, doe ik het echt voor de lol. Komende veldritwinter concentreer ik me vooral op de trainingen met Team Sunweb in voorbereiding op het wegseizoen. Ik wil me daar zo goed mogelijk op voorbereiden.”