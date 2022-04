Droom Bas Tietema komt uit met deelname aan Parijs-Roubaix: “Ik leef voor die koers”

Bas Tietema maakt op zondag 17 april 2022 zijn debuut in Parijs-Roubaix. Acht jaar geleden wist hij in de beloftenversie van Roubaix knap derde te worden. Nog voor die prestatie in de zomer van 2014 spraken wij uitgebreid met Tietema over zijn liefde voor kasseien en Parijs-Roubaix.

Hieronder lees je een passage uit een Weekendinterview van WielerFlits uit mei 2014, toen Bas Tietema op 19-jarige leeftijd koerste voor de BMC Development-ploeg en toewerkte naar Parijs-Roubaix U23.

Als men de uitslagen van Tietema erop naslaat, doet hij het vooral in tijdritten naar behoren. “Het tijdrijden is wel iets dat me ligt”, geeft hij toe. “Ik kan ook wel redelijk sprinten, maar moet nog een beetje ontdekken wat mijn kwaliteiten precies zijn. Maar zodra het zwaar wordt, zoals in het klassieke werk, kom ik boven drijven. Je kunt me misschien het beste met Taylor Phinney vergelijken. Die kan het klassieke werk ook goed aan, heeft een sterke tijdrit en is daarnaast ook best wel rap.”

“Maar dat is bij de profs niet voldoende. Daar moet je net iets beter dan de rest zijn op sommige gebieden. Bij de beloften en junioren gaat het er meer om dat je een grote motor hebt. Je moet in alles sterk zijn en vervolgens ga je je specialiseren in iets wat je goed ligt.”

Maar over die specialisatie bestaat bij Tietema geen enkele twijfel. “Dat is simpel: ik wil een renner worden voor de voorjaarsklassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat zijn de koersen waar ik op den duur hoop mee te kunnen doen voor de overwinning. Daarnaast passen de wedstrijden met kasseien ook het beste bij mijn kwaliteiten.”

“Ik heb een grote motor, kan goed tijdrijden en ben aan de meet best rap. Verder denk ik dat ik tactisch wel redelijk goed ben, want wielrennen is niet alleen maar hard fietsen. Dat kunnen er heel veel. Maar vooral op de goede punten in een wedstrijd op de goede plaats zitten, kan ik aardig. Als je zelf sterk genoeg bent, kom je er in dat soort wedstrijden vanzelf.”

Liefde voor de Hel

Tietema vertrekt volgende maand, op 1 juni 2014, als een van de favorieten voor Parijs-Roubaix onder 23. Voor hem is dat dé koers van het jaar. “Het is mijn favoriete wedstrijd. De uitslag in Roubaix was vorig jaar (22ste, red.) minder goed dan hoe het eigenlijk ging. Zo wel in het eerste (36ste, red.) als in het tweede jaar reed ik in de finale lek. Maar het ging wél goed.”

“Ik vind het supermooi om te zien hoe die wedstrijd gaat. Het is niet zo geregisseerd, de sterkste wint namelijk altijd. Maar ook de beleving eromheen is, samen met die in Vlaanderen, de grootste die er is. Daarom wil ik in Roubaix ook zo graag zo goed rijden. Ik leef voor die koers.”

Op de vraag welke wedstrijd er na zijn mogelijke carrière absoluut niet mag ontbreken, is het antwoord dan ook wel duidelijk. Toch kruipt de Zwollenaar dan een beetje uit zijn schulp: “Mag ik er ook drie noemen? En niet ontbreken betekent dus dat je ze wint?”, lacht hij. “Dan zijn dat Parijs-Roubaix, het wereldkampioenschap en olympisch kampioen worden. Als de Ronde van Vlaanderen er ook nog bij mag, dan ben ik meer dan tevreden.”

