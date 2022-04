Bas Tietema gaat Parijs-Roubaix rijden

Bas Tietema rijdt zondag voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix. De 27-jarige Zwollenaar, die dit seizoen zijn debuut maakt in het profpeloton, is door zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauces WB opgenomen in de selectie voor de Hel van het Noorden.

Naast de populaire Tietema, die met zijn YouTube-kanaal duizenden mensen bereikt en enthousiasmeert voor de koers, starten ook Timothy Dupont, Stanislaw Aniolkowski, Karl-Patrick Lauk, Arjen Livyns, Milan Menten en Ludovic Robeet in Parijs-Roubaix.

Parijs-Roubaix is niet geheel onbekend terrein voor Bas Tietema. Zijn belangrijkste resultaat was een derde plek in Parijs-Roubaix voor beloften in 2014, toen gewonnen door Mike Teunissen. In 2016 reed hij een jaartje voor het BMC Development Team, samen met onder meer Pavel Sivakov, Nathan Van Hooydonck en Pascal Eenkhoorn. In 2018 hing hij zijn fiets aan de spreekwoordelijke haak, maar via zijn YouTube-kanaal ging hij weer fietsen en nu is hij dus prof.

Eerder dit seizoen reed Tietema ook al Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij schoof mee in de vroege vlucht, maar hield geen stand en haalde de finish niet. Zijn laatste koers was de Volta Limburg Classic in eigen land.

