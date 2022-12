Dromen van de sneeuw: alles wat je moet weten over de cross in Val di Sole

Ad

De wereldbeker veldrijden keert terug in de sneeuw van Vermiglio, Val di Sole (Trentino) op 17 december. Toppers als wereldkampioen Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Fem van Empel zullen aan de start staan van de cross in een unieke setting en omgeving.

Vorig jaar ontdekte de streek van bergen, meren, rijke cuisine en mountainbiken Val di Sole de magie van de cyclocross. De enige wereldbekermanche die is ontworpen om te koersen in de sneeuw, vindt dit jaar weer plaats op dezelfde locate als vorig jaar: rondom de San Leonardo meren in Vermiglio aan de voet van de Passo del Tonale. De cross ligt op ongeveer twee uur van de luchthavens van Bergamo en Verona, en ongeveer anderhalf uur van de luchthaven van Bolzano.

Ongeacht de crossen die je hebt meegemaakt, is Val di Sole iets compleet nieuws – net zoals het dat was voor de coureurs bij hun eerste kennismaking met de gladde ondergrond vorig jaar. Verspreid over twee dagen beloven koers, muziek, plezier en de magie van de sneeuw voor een bijzondere show te zorgen in Val di Sole.

foto: Daniele Molineris foto: Daniele Molineris foto: Daniele Molineris foto: Daniele Molineris foto: Daniele Molineris

De startlijst is er een om U tegen te zeggen met kleppers zoals Mathieu van der Poel, wereldkampioen Tom Pidcock, Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Fem van Empel. Tijdens de wedstrijd komt de typische aard van het crossen naar Vermiglio onder genot van een biertje of een glas glühwein om de kou te bestrijden.

Met kerstmis in aantocht zullen de besneeuwde pieken van Val di Sole een bijzondere setting zijn voor de strijd in het veld, maar evengoed een welkome afleiding voor en na de koers; er liggen tenslotte kilometers skipistes binnen handbereik.

Het programma voor de Val di Sole wereldbeker wordt op vrijdag 16 december rond 14:00 geopend met de vrije training, terwijl zaterdag 17 december om 13:00 de Elite vrouwen starten en de Elite mannen om 14:30 volgen. Omstreeks 16:00 volgt de prijsuitreiking. Tickets zijn beschikbaar via www.valdisolebikeland.com voor €15,-, terwijl voor kinderen tot 12 jaar gratis tickets beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie op www.valdisolebikeland.com