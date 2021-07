Drie jaar schorsing Matteo De Bonis vanwege EPO-gebruik

De UCI heeft Matteo De Bonis voor drie jaar geschorst na zijn positieve dopingtest, waarbij aan het licht kwam dat hij EPO had gebruikt. De Italiaan, die uitkwam voor Vini Zabù, mag door die schorsing tot en met 29 maart 2024 niet in actie komen.

De Bonis testte op 16 februari bij een out-of-competition controle positief op EPO. De test werd afgenomen door antidopingbureau ITA. De Italiaan was de afgelopen maanden al voorlopig geschorst, maar nu is een definitieve straf uitgesproken. Die gaat met terugwerkende kracht op 30 maart 2021 in.

De positieve test van De Bonis heeft nogal wat consequenties gehad voor Vini Zabù. Het Italiaanse ProTeam, dat eind 2020 ook al te maken kreeg met een dopinggeval van Matteo Spreafico, besloot om in afwachting van een straf van de UCI de wildcard voor de Giro terug te geven. Uiteindelijk werd de ploeg voor 30 dagen geschorst door de internationale wielerunie vanwege twee dopinggevallen binnen twaalf maanden.