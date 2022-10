Drie contractverlengingen van een jaar bij Arkéa-Samsic

Anthony Delaplace, Kévin Ledanois en Maxime Bouet hebben hun contract verlengd bij Arkéa-Samsic. De drie Franse coureurs zullen tot het einde vaan 2023 voor de Franse ploeg in actie komen. “Ze kunnen de jonge renners begeleiden in de ploeg.”

“Net als een huis, heeft een team een solide basis nodig. Dat is waar het succes vandaan komt en het vereist renners die zich volledig inzetten voor het team. Maxime (Bouet, red.), Anthony (Delaplace, red.) en Kévin (Ledanois, red.) behoren tot deze categorie”, vertelde algemeen directeur Emmanuel Hubert over de drie renners.

Ledanois is met zijn 29 jaar de jongste van de drie. Delaplace (33 jaar) en Bouet (35) zijn iets ouder en zijn echte anciens. “Zij zijn echt wegkapiteins voor ons. Ze kunnen jonge renners begeleiden door alle ervaring die ze hebben. Daarnaast kunnen ze ze ook naar de overwinning leiden. Kévin (Ledanois, red.) kende dit seizoen heel wat problemen, maar we willen hem het vertrouwen geven en zijn er zeker van dat hij in 2023 zal presteren”, sloot Hubert af.