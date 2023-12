maandag 4 december 2023 om 09:07

Arkéa-B&B Hotels eert Bretonse roots met nieuw tenue

Het nieuwe wielerjaar is stilletjes aan alweer in aantocht en dus zullen veel WorldTeams de komende weken een nieuw tenue presenteren. Arkéa-B&B Hotels, de opvolger van Arkéa-Samsic, is er vroeg bij. De ploeg van onder meer Arnaud Démare blijft volgend jaar in het rood rijden, maar kiest wel voor een ander design.

“Jullie kennen allemaal onze geschiedenis die verbonden is met het Bretonse grondgebied”, zegt Emmanuel Hubert, de algemeen directeur van Arkéa-Samsic, op de ploegsite. “Daarom is ons shirt voor 2024 ontworpen rond het thema “EXCALIBUR”, het legendarische Bretonse zwaard.”

C'est l'histoire de notre armure sacrée. ⚔

"𝑬𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒖𝒓", notre maillot 2024. 📽 Lucas Pavy Production pic.twitter.com/rGY3Q38qW8 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) December 3, 2023

“Het vintage tenue ‘ademt’ onze oorsprong en onze grond. De motieven op het shirt combineren wielerreferenties en de Keltische geschiedenis. Samen zullen ze de Bretonse geest uitbeelden, die ook het kenmerk vormt van Arkéa-B&B Hotels en als volgt samengevat kan worden: durf.”