Dopingjagers houden Tour 2017 opnieuw tegen het licht zaterdag 30 mei 2020 om 08:30

Enige tijd was het stil rond Operation Aderlass, maar het onderzoek naar dopingpraktijken rond de Duitse arts Mark Schmidt krijgt een staartje. Het blijkt de aanleiding voor het hertesten van stalen uit 2016 en 2017 op een dopingproduct dat toen nog niet te vinden was. Vooral de Tour de France van 2017 heeft extra de aandacht.

Drie maanden geleden trad Pirmin Lang naar buiten met een dopingbekentenis die was gelieerd aan Operation Aderlass, maar ook nadien bleef de Oostenrijkse recherche het onderzoek voortzetten. Daarbij werd bekend dat in 2016 en 2017 renners een dopingproduct gebruikten dat toen nog niet vindbaar was. Inmiddels zijn de methodes van de antidopinglaboratoria verbeterd.

Om welk product het gaat is niet bekend, maar naar verluidt is de oorsprong Amerikaans. De UCI werd in november ingelicht en vroeg antidopingbond CADF om alle stalen uit 2016 en 2017 opnieuw te onderzoeken. Zes maanden later heeft het CADF aan Het Nieuwsblad laten weten dat de relevante stalen zijn geïdentificeerd en de eerste analyses zijn uitgevoerd. Vooral de stalen uit de Tour van 2017 zouden het mikpunt zijn.

Operation Aderlass

Operation Aderlass is terug te voeren tot een verklaring van langlaufer Johannes Dürr, nu ruim een jaar geleden. Hij liet de naam vallen van de Duitse arts Mark Schmidt, die aan het hoofd zou staan van een netwerk dat systematisch bloedtransfusies uitvoerde. Het gaf de aanzet voor een hele ris getuigenissen, bekentenissen en schorsingen. Het dopingnetwerk bevatte langlaufers, dokters en wielrenners.

Nog in het voorjaar van 2019 gaf Stefan Denifl toe bloeddoping te hebben gebruikt en ook Georg Preidler kwam in opspraak wegens betrokkenheid bij Operation Aderlass. Tijdens de Giro d’Italia volgden de voormalige sprinters Alessandro Petacchi en Danilo Hondo, Kristijan Koren, Kristijan Đurasek en Borut Božič. Pirmin Lang, beroepsrenner van 2013 tot 2017, is vooralsnog de laatste in de rij.

