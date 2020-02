Zwitser Lang (ex-IAM) bekent dopinggebruik zaterdag 22 februari 2020 om 08:29

Pirmin Lang heeft opgebiecht dat hij tijdens zijn actieve carrière doping heeft gebruikt. De 35-jarige Zwitser doet zijn bekentenis in een bericht op Twitter, waarin hij aankondigt dat hij uit de wielersport stapt.

Lang was beroepsrenner van 2013 tot 2017 en kwam uit voor de Zwitserse ploegen IAM Cycling en Roth-Akros. Een tweede plek op het Zwitsers kampioenschap van 2016 (achter Jonathan Fumeaux) is uit die periode zijn belangrijkste wapenfeit. De laatste jaren was hij actief als ploegleider.

“Ik heb tijdens mijn professionele carrière als wielrenner vals gespeeld”, schrijft Lang. “Ik maakte deel uit van het “Aderlass” netwerk. Ik heb gelogen en ik ben verantwoordelijk voor mijn daden en heb daar spijt van”, klinkt het.