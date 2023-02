Dopingzondaars in professioneel wielrennen laagst sinds Festina-affaire

Het wielrennen staat qua dopingzondaars op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie in 2019. In 2022 waren er 29 gevallen van vermeend dopinggebruik. Dat zijn er tien meer dan in 2021, zo geeft de MPCC – de vereniging voor een geloofwaardig wielrennen – aan. In het professionele wielrennen in WorldTour-teams en ProTeams waren er echter slechts twee positieve testen.

Sinds vele jaren is atletiek de sport die de meeste dopinggevallen kent, wordt uit het MPCC document duidelijk. Door zijn vele disciplines is atletiek de moeder aller sporten van de Olympische Spelen, maar ook de sport die het meest in de gaten wordt gehouden. Het aantal gevallen dat in 2022 in de atletiek aan het licht kwam, is het hoogste in de acht jaar dat de MPCC deze cijfers bijhoudt.

Deze cijfers houden overigens alleen rekening met gevallen die door federaties, anti-dopingagentschappen, rechtbanken of de pers aan het licht zijn gebracht. We houden alleen rekening met procedures die betrekking hebben op topsporters of beroepssporters.

De MPCC onderscheidt ook de heranalyses van de oudere stalen van de gebruikelijke controles. Deze zijn de afgelopen jaren verveelvoudigd. Zo is de wettelijke termijn voor het hertesten van monsters die tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 zijn genomen het voorbije jaar afgelopen. In de termijn van tien jaar werden op basis van nieuwe controle methodes liefst 73 nieuwe dopinggevallen ontdekt. Zo moesten 31 olympische medailles worden ingeleverd. Liefst zeven van de acht door Rusland gewonnen atletiektitels werden in beslag genomen.

Eind 2022 staat Rusland opnieuw op de hoogste trede van het podium met de meeste dopingovertredingen. Een podium dat identiek is aan dat van 2021. Toch kan er geconcludeerd worden dat Rusland, de Verenigde Staten en Italië veel actiever zijn in de strijd tegen dopinggebruik dan in het verleden.

Hetzelfde geldt voor Kenia, waarvan de autoriteiten onlangs weigerden om het land te schorsen voor grote internationale evenementen. Een bijzonderheid in de dopingcijfers van Kenia – dat vierde op de ranglijst staat – is dat 100% van de 29 gevallen die in 2022 aan het licht kwamen, afkomstig waren uit de atletiek. Voornamelijk de specialisten in de marathon en de halve marathon, de meest lucratieve onderdelen in de atletiek, liepen tegen de lamp.

Het wielrennen telde in 2022 ook 29 gevallen. Hier waren wielrenners uit 15 verschillende landen voor verantwoordelijk. Voor beide geslachten en disciplines is dit de op één na slechtste score in acht jaar (na 2019). Bij een nadere analyse van de MPCC gegevens blijkt echter dat bij de professionele wielrenners (WorldTour-ploegen en ProTeams) dit eigenlijk het laagste aantal (twee gevallen) is dat ooit is geregistreerd sinds de Festina-affaire in de ‘Tour du Dopage’ in 1998.

De zaak-Quintana

De MPCC merkt op dat één van de twee gevallen gaat om Nairo Quintana. De Colombiaan testte positief op het gebruik van Tramadol, een stof die leidde tot zijn diskwalificatie voor de Tour de France door de UCI, maar niet tot een schorsing. Zijn ploeg Arkéa-Samsic heeft in overeenstemming met de regels van de MPCC Quintana onmiddellijk een wedstrijdverbod opgelegd. De Franse ploeg nam aan het eind van het seizoen ook afscheid van de Colombiaan.

In 2022 had de overgrote meerderheid van de positieve dopingzaken (12 gevallen) in het topwielrennen betrekking op semiprofessionele mannelijke wielrenners van continentale wegploegen. De Portugese ploeg W52-FC Porto werd zelfs ontbonden nadat de politie mogelijke georganiseerde doping aan het licht had gebracht.

Geen van de gevallen die bij de continentale ploegen aan het licht kwamen, betrof een bij de MPCC aangesloten ploeg. Begin 2023 telt de MPCC 30 profploegen (mannen en vrouwen) en 21 continentale ploegen.