Ploegloze Quintana vliegt naar Europa voor gesprekken met UCI en MPCC

Het is begin februari en Nairo Quintana heeft nog altijd geen nieuwe werkgever. De Colombiaanse klimmer geeft echter niet zomaar op en vliegt deze week naar Europa voor gesprekken met de UCI, MPCC (Movement for a Credible Cycling) en Tourorganisator ASO, in de hoop zo de impasse te doorbreken.

Volgens het Colombiaanse El Tiempo zou Quintana de komende dagen aan de vergadertafel zitten met mensen van de UCI, MPCC en ASO, om te praten over de afhandeling van zijn inmiddels veelbesproken Tramadol-zaak en zijn onzekere toekomst. Quintana hoopt zo snel mogelijk op een doorbraak en te tekenen bij een nieuwe ploeg. De 33-jarige renner gaf eerder al aan dat hij alleen wil uitkomen op profniveau.

Lees meer: Nairo Quintana gaat nog niet met pensioen: “Ik geef niet op”

Quintana kwam de voorbije drie seizoenen uit voor het Franse Arkéa-Samsic, maar begin oktober 2022 besloten beide partijen – ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst tot contractverlenging – uit elkaar te gaan. De klimmer was twee maanden eerder uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, na een positieve test op Tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI.

De tweevoudig winnaar van een grote ronde kwam afgelopen zondag nog in actie op het Colombiaans wegkampioenschap in Bucaramanga. Quintana wist als individuele renner – de klimmer reed in een wit shirt zonder sponsors in de rondte – de bronzen medaille in de wacht te slepen. De titel ging naar Esteban Chaves.