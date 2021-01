Doorgaan WK veldrijden onzeker na uitbraak coronavariant in Oostende

Komt het WK veldrijden (30-31 januari) in gevaar? In gaststad Oostende kampt men namelijk met een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. “Het WK staat momenteel ter discussie”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Tommelein laat in De Zevende Dag weten dat er achter de schermen gesprekken worden gevoerd. “We zijn in overleg met de verschillende organisatoren, Belgian Cycling, de UCI en minister van Sport Ben Weyts. We hebben advies gevraagd aan de virologen en we bekijken of de maatregelen verder verstrengd moeten worden.”

“Er zal niemand op het WK-parcours komen zonder negatieve coronatest. Als het WK doorgaat, moeten we het aantal mensen sowieso streng beperken”, geeft Tommelein aan. “Het WK staat momenteel ter discussie. We zullen bekijken hoe het aantal besmettingen evolueert. Het is afwachten.”

Voorzitter organisatiecomité is optimistisch

Rik Debeaussaert, voorzitter van het organisatiecomité, hoopt op een goede afloop. “Wij doen voort en gaan ervan uit dat het WK doorgaat. We hebben zeer strenge maatregelen genomen, alles wordt volgens de regels tegen COVID-19 georganiseerd. Iedereen zal ook een PCR-test doen: renners, entourage, journalisten en medewerkers”, zo citeert Het Nieuwsblad.

“Het beleid is ook om zo weinig mogelijk mensen op ons parcours te hebben. Het zal er veilig aan toegaan. Laat ons hopen dat we alsnog geen njet krijgen. We hebben zoveel inspanningen gedaan. We wilden, ondanks het feit dat we geen publiek en vips mogen ontvangen, toch doorgaan. Uit liefde voor de sport. Het zou jammer zijn dat we vier jaar werk zien tenietgaan.”