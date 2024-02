donderdag 1 februari 2024 om 10:11

Door paus gesigneerde WK-fiets van Rien Schuurhuis wordt geveild

Het verhaal van Rien Schuurhuis is bij de meeste wielerliefhebbers inmiddels wel bekend. De geboren Nederlander kwam – als allereerste deelnemer onder de vlag van het Vaticaan – uit op de voorbije twee WK’s. De fiets waarmee hij in actie kwam op het WK in Glasgow, wordt nu geveild voor het goede doel.

En het is niet zomaar een fiets, aangezien de Pinarello is gesigneerd door niemand minder dan Paus Franciscus. Schuurhuis wist zich op zijn Pinarello in de eerste uren van het WK in de kijker te rijden. De toen 41-jarige coureur besloot samen met onder meer George Bennett in de tegenaanval te gaan op een kopgroep, maar slaagde er niet in om de oversteek te maken en werd na een chasse patate weer ingerekend door het peloton.

En nu, bijna zes maanden later, kunnen mensen bieden op de fiets van Schuurhuis, in het kader van een speciale veiling voor ‘Together we can spike for love’ en ‘C’è da fare ETS’. Deze twee organisaties zetten zich in voor gezinnen in het Vaticaan die in moeilijke situaties verkeren (door middel van onder meer gratis medische onderzoeken) en jongeren met acute psychologische problemen/psychiatrisch lijden.

Nog veel meer items

De solidariteitsveiling wordt georganiseerd door de Italiaanse Volleybalfederatie, in samenwerking met sportbond Athletica Vaticana. Naast de genoemde fiets van Rien Schuurhuis worden nog meer items geveild. De veiling loopt nog tot en met 23 februari.