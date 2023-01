Door Astana Qazaqstan ontslagen Miguel Ángel López vindt onderdak bij Medellín-EPM

Miguel Ángel López heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 28-jarige Colombiaan, die in december werd ontslagen door Astana Qazaqstan omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak, rijdt in 2023 voor Medellín-EPM. Dat meldt het Colombiaanse conti-team op sociale media.

Het gerucht dat López zich aan zou sluiten bij Medellín, waar onder andere ook Óscar Sevilla onder contract staat, ging al een tijdje. “We zijn verheugd om te melden dat Miguel Ángel López zich aan de ploeg verbonden heeft voor komend seizoen”, laat het team nu weten. “We zijn trots dat je onze kleuren zal dragen en Medellín zal vertegenwoordigen voor Colombia en de hele wereld. Welkom, kampioen! Medellín zal altijd je thuis zijn.”

Astana Qazaqstan schorste López in juli al eens vanwege zijn vermeende betrokkenheid in de zaak rond Maynar, maar hief die schorsing later weer op omdat er ‘geen bewijzen’ waren. Later stootte de Kazachse formatie toch op nieuw bewijs. “We hebben nieuwe elementen ontdekt die wijzen op een band tussen Miguel Ángel López en dokter Marcos Maynar”, klonk het toen in een persbericht. “De ploeg had dan ook geen andere keuze om het contract te beëindigen.”