Astana Qazaqstan schorst Miguel Ángel López, die genoemd wordt in dopingzaak

De naam van Miguel Ángel López wordt genoemd in een Spaans dopingonderzoek. De Colombiaanse kopman van Astana Qazaqstan is donderdag door de politie ondervraagd nadat hij geland was op het vliegveld van Madrid, meldt de Spaanse wielersite Ciclo21. Astana Qazaqstan heeft López daarom voorlopig geschorst.

López wordt in verband gebracht met dokter Marco Maynar Mariño, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen. Daarom werd de 28-jarige coureur op het vliegveld van Madrid uit de rij gepikt door agenten die onderdeel zijn van de gerechtelijke politiedienst van de Guardia Civil.

De Colombiaan werd naar verluidt al genoemd in de zaak-Maynar, maar zijn rol is in het politieonderzoek veranderd van getuige naar mogelijke dader. Hij zou in Spanje verboden medicijnen hebben vervoerd en overgedragen aan iemand die onderzocht wordt. Mogelijk wordt López daarvoor strafrechtelijk vervolgd. Volgens Ciclo21 wordt Superman López daarom dit najaar verwacht in de rechtbank van Cáceres.

Blessure aan de heup

Het was de afgelopen maanden stil rondom López. Dit voorjaar won hij nog een rit in de Tour of the Alps, maar in de daaropvolgende Giro d’Italia moest hij vanwege een heupblessure snel opgeven. Astana Qazaqstan liet weten dat López de Tour de France moest missen vanwege diezelfde heupblessure. Komende maandag staat zijn rentree gepland in Prueba Villafranca-Clásica de Ordizia.

Dokter Maynar werd dit voorjaar op 11 mei gearresteerd. Hij was in het verleden betrokken bij meerdere dopingzaken waarbij verboden middelen als anabole steroïden en EPO gebruikt werden. Maynar is door de Portugese wielerbond al eens voor tien jaar geschorst geweest wegens zijn dopingpraktijken en ook wereldantidopingagentschap WADA legde hem een schorsing op.

López voorlopig geschorst

Astana Qazaqstan heeft vrijdagochtend voor het eerst gereageerd op het nieuws van López. “Het nieuws dat donderdagavond verspreid werd in de media kwam voor ons als een verrassing. Op dit moment hebben wij er geen details over. Daarom heeft de ploeg besloten om Miguel Ángel López voorlopig te schorsen van enige activiteiten binnen het team, tot er duidelijkheid is in deze zaak”, schrijft de Kazachstaanse ploeg.

The news that was spread in the media yesterday evening caught us by surprise, and at the moment we do not have any details. In this regard, the team decided to suspend Miguel Angel Lopez from any activity within the team until all the circumstances of the case are clarified. — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) July 22, 2022