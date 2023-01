‘Miguel Ángel López vindt onderdak bij Colombiaans team’

Miguel Ángel López heeft na zijn ontslag bij Astana Qazaqstan een nieuwe ploeg gevonden, meldt Revista Mundo Ciclistico. De Colombiaanse klimmer gaat op korte termijn een contract tekenen bij een continentaal team uit eigen land, waardoor hij uit kan blijven komen in nationale en internationale wedstrijden.

Om welke ploeg het gaat, kan Revista Mundo Ciclistico nog niet zeggen. Wel gaat de naam van Team Medellín rond op sociale media, daar zou López ploeggenoot worden van de Spaanse oudgediende Oscar Sevilla. In de Vuelta a San Juan in Argentinië zou López al zijn debuut kunnen maken.

De 28-jarige López verblijft momenteel in Colombia om te trainen. Twee weken geleden werd hij door Astana Qazaqstan ontslagen, omdat het WorldTeam uit Kazachstan meer informatie en bewijs had gekregen over de banden van Superman met de omstreden Spaanse arts Marco Maynar.

In juli werd MAL al korte tijd geschorst, maar toen mocht hij snel weer in actie komen omdat er geen bewijs was. Daarna werd López nog knap vierde in de Vuelta a España, maar eind 2022 kwam de zaak in een stroomversnelling. Er werden meerdere aanhoudingen verricht en Astana Qazaqstan kreeg informatie uit het onderzoek, waardoor het zich genoodzaakt zag López te ontslaan.

De klimmer zelf ontkende betrokkenheid en gaf aan zich te beraden op een juridische stappen. “Er geen nieuwe feiten zijn die zo’n beslissing (het ontslag, red.) rechtvaardigen. Er zijn geen nieuwe feiten die nog niet bekend of gerapporteerd waren voor november 2022”, zei López via een advocaat.