Dookola Mazowsza ditmaal geteisterd door slecht weer, Groß eerste leider donderdag 16 juli 2020 om 18:37

De organisatie van de Poolse rittenkoers Dookoła Mazowsza (2.2) moest gisteren de openingsetappe vroegtijdig stilleggen na een motorongeluk op een kruispunt, vandaag moesten de renners de korte tijdrit afwerken in miezerige omstandigheden. De ritzege ging naar Felix Groß.

Na het Sloveens kampioenschap van eind juni en diverse kampioenschappen in Zwitserland en Duitsland is de Dookoła Mazowsza de eerste echte rittenkoers op de UCI-kalender sinds de uitbraak van het coronavirus. Woensdag werd de eerste etappe ontsierd door een motorongeluk op een kruispunt aan het parcours.

De wedstrijdleiding was genoodzaakt om de etappe af te lasten. Vandaag ging de organisatie voor een herkansing met een ultrakorte tijdrit van net iets meer dan twee kilometer in Służewiec, een wijk in het district Mokotów in Warschau. De weergoden wilden echter niet meewerken, waardoor het flink regende gedurende de tijdrit.

Hierdoor moest de start met een half uur worden uitgesteld, maar uiteindelijk rolden de eerste renners toch van het startpodium. De jonge Duitser Felix Groß ging al vroeg van start en deed twee minuten en 48 seconden over het parcours. De 21-jarige renner van het continentale Rad-Net Rose Team bleek aan de streep één seconde sneller dan Adrian Banaszek.

Na de binnenkomst van Groß begon het nog harder te regenen, waardoor de laatste renners kansloos waren voor de overwinning. Dit betekent dat Groß als leider mag beginnen aan de eerstvolgende vlakke etappe van en naar Grodzisk Mazowiecki.