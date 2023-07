Allinq en ABLOC grijpen net naast winst in openingsrit Dookola Mazowsza

Net geen overwinning voor Allinq CT en ABLOC CT in Doolola Mazowsza, een rittenkoers in Polen. In de openingsetappe naar Teresin eindigde Lars Rouffaer (Allinq) als tweede en Martins Pluto (ABLOC) als derde. Zij werden geklopt door de Israëliër Oded Kogut.

Kogut was de snelste na een vlakke etappe van 168 kilometer met start en finish in Teresin, even ten westen van Warschau. Achter hem werd de Nederlander Lars Rouffaer tweede en werd de Let Martins Pluto, die inmiddels ingeburgerd is in Den Haag, derde.

In totaal doen drie Nederlandse teams mee aan Doolola Mazowsza (UCI 2.2) in Polen. Naast Allinq en ABLOC is dat ook het nationale team van Sensa-Kanjers voor Kanjers. De rittenkoers duurt nog tot en met zaterdag.