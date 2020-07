Valse start voor Poolse rittenkoers Dookola Mazowsza: openingsrit afgelast

De organisatie van de Poolse rittenkoers Dookoła Mazowsza (2.2) heeft de eerste etappe vroegtijdig moeten stilleggen. De renners moesten nog ongeveer dertig kilometer afleggen, maar konden niet verder na een ongeval op een kruispunt.

De continentale opleidingsploeg van Israel Start-Up Nation (Israel Cycling Academy) laat weten dat de wedstrijd is geannuleerd vanwege een motorongeluk op een kruispunt aan het parcours. De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en dat betekent dat het peloton niet verder kan koersen.

Er zijn verder geen renners betrokken bij het ongeluk. Het vroegtijdig afblazen van de openingsetappe is voor de organisatie echter wel een flinke streep door de rekening. De Dookoła Mazowsza bestaat sinds 2000 en werd vorig jaar gewonnen door thuisrijder Stanisław Aniolkowski.

Na het Sloveens kampioenschap van eind juni en diverse kampioenschappen in Zwitserland en Duitsland is het de eerste echte rittenkoers op de UCI-kalender sinds de uitbraak van het coronavirus. Er wachten de renners nog drie etappes, waaronder een tijdrit van 2,2 kilometer. In Polen staan geen grote ploegen aan het vertrek.

Race over. The accident happened on an intersection with the circuit and due to police investigations we won’t be able to continue. #DookolaMazowsza pic.twitter.com/NFoACPgxpa

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) July 15, 2020