zaterdag 2 december 2023 om 17:37

UAE Emirates-renner laat zich voortslepen door vrachtwagen: “Betreurenswaardig en onacceptabel”

Op sociale media gaat een opvallende video rond van UAE Emirates-renner Felix Groß. In het filmpje zien we dat de Duitser, die niet verward moet worden met zijn ploeggenoot Felix Großschartner, zich vastklampt aan een rijdende vrachtwagen. Teammanager José Antonio ‘Matxin’ Fernández heeft de actie van zijn renner op X afgekeurd.

“Betreurenswaardige en onacceptabel”, schrijft Matxin over het gedrag van Groß. De 25-jarige renner, die halverwege 2021 bij het team kwam als stagiair, rijdt volgend jaar niet meer voor de ploeg van onder meer Tadej Pogacar. Hij doet twee stappen terug, naar het continentale Rad-Net Oßwald. Momenteel staat Groß echter nog wel onder contract bij UAE Emirates, en dus zien we hem in het filmpje ook in de kleding van het WorldTeam.

Matxin benadrukt dat het om Groß gaat, niet om Felix Großschartner. Aanvankelijk werd de naam van de Oostenrijker bij het filmpje genoemd. “Maak duidelijk dat het niet Felix Großschartner is, maar de Duitser Felix Groß, die in 2024 niet meer voor ons zal rijden”, roept de Spanjaard op. “Dat betekent overigens niet dat wat hij doet niet betreurenswaardig is.”