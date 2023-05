Dit zijn de routes van het het WK 2023: UCI onthult profielen wegwedstrijden Glasgow

Het parcours van de wegwedstrijd voor mannen tijdens het WK wielrennen 2023 in Glasgow was in grote lijnen al bekend. Nu heeft de UCI ook het profiel en de routekaart vrijgegeven. Daarnaast zijn de routedetails onthuld van de wegwedstrijden voor junioren, beloften en elite vrouwen.

Zoals bekend, zal de wegwedstrijd voor mannen starten in Edinburgh. Vanaf daar gaat het in 133 kilometer naar Glasgow. In deze aanloopfase moet Crow Road (5,8 km aan 4%) beklommen worden. Op het lokale circuit in Glasgow, dat 14,3 kilometer lang is en tien keer gerond moet worden, is een helling van tweehonderd meter aan 7,7% de scherprechter. In totaal bevat elk finalerondje 193 hoogtemeters. In totaal rijden de mannen 277,6 kilometer, met daarin 3.167 hoogtemeters.

Elite vrouwen en beloften mannen

De elite vrouwen en beloften mannen beginnen niet in Edinburgh, maar Loch Lomond. Deze aanloop naar Glasgow is 62,6 kilometer lang. Wel gaan beide wedstrijden over Crow Road, voordat het finalecircuit bereikt wordt. De vrouwen rijden deze ronde zes keer, de beloften zeven keer. De totale afstand van de vrouwen bedraagt daardoor 154,3 kilometer, terwijl de beloften 168,4 kilometer moeten afleggen.

De junioren (mannen en vrouwen) rijden hun wedstrijden volledig op het parcours in Glasgow. De junioren mannen krijgen negen rondes (127,2 kilometer) voorgeschoteld, de junioren vrouwen vijf (70 kilometer).

