maandag 23 oktober 2023 om 14:33

Dit weten we tot nu toe over het parcours van de Tour de France 2024

Woensdag wordt in Parijs het parcours van de Tour de France 2024 uit de doeken gedaan. Traditioneel lekt in aanloop naar die grootse presentatie een deel van de route al uit. Op basis van informatie van Velowire en meerdere Franse websites en kranten zet WielerFlits op een rij wat we nu al weten.

WielerFlits zal woensdag via een liveblog verslag doen van de parcourspresentatie van de Tour de France 2024 en de Tour de France Femmes 2024. Je hoeft bij ons dus niets te missen van alle ontwikkelingen en bekendmakingen vanuit Parijs.

Grand Départ in… Italië

Wat al wel in steen is gebeiteld, is dat de 111e editie van de Ronde van Frankrijk zal starten op Italiaanse bodem. Het is voor het eerst dat de grootste wielerkoers van het jaar van start gaat in het buurland. Het gaat om drie ritten-in-lijn. Het Toscaanse Florence krijgt het Grand Départ toegewezen op 29 juni 2024. Op de openingsdag trekt het peloton van Florence naar kustplaats Rimini.

De strijd om de eerste gele trui wordt uitgevochten in de Apennijnen. Tussen Florence en Rimini ligt een etappe met zeven beklimmingen, die in totaal goed zijn voor 3.800 hoogtemeters. Vroeg in de rit wordt ook wielerheld Gino Bartali geëerd met een passage door zijn geboorteplaats Ponte a Ema. Daarnaast trekt de Tour enkele kilometers door San Marino.







Op de tweede dag volgt een etappe van Cesenatico naar Bologna. De rit is eveneens erg heuvelachtig, met vier klimmetjes in de laatste zestig kilometer. In de finale worden twee lokale rondes met daarin de San Luca (1,9 km aan 10,6%) verreden. De derde en laatste gepresenteerde etappe in Italië leidt van Piacenza naar Turijn en is gemaakt voor de sprinters. Onderweg liggen drie heuveltjes waar de meeste rappe mannen niet bang van zullen worden.

De daaropvolgende etappes zijn nog niet officieel gepresenteerd, maar alles wijst erop dat de vierde etappe zich zal afspelen tussen het Italiaanse Pinerolo en het Franse Valloire, met onderweg de beroemde beklimming naar Sestrières en de al even iconische Col du Télégraphe. Op dag vijf zouden de renners dan weer vertrekken vanuit Saint-Jean-de-Maurienne, voor een etappe in oostelijke richting.

Stofhappen op weg naar Troyes

In het noordoosten van Frankrijk komen de spurters en tijdrijders aan hun trekken, maar worden vermoedelijk ook de gravelwegen in de omgeving van Troyes aangedaan. In de negende etappe, met start en finish in Troyes, zoekt men de witte grindpaden op van de Côte des Bar, een heuvelachtig champagnegebied. Deze rit zou plaatsvinden op zondag 7 juli. Opvallend: Troyes lijkt een dag eerder ook de aankomstplaats van de achtste Tourrit.

Na een eerste rustdag in Orléans lijken de renners zich op te maken voor een sprintersrit naar Saint-Amand-Montrond, al is het in het departement Cher altijd oppassen voor de wind en eventuele waaiervorming. In de Tour van 2013 vond er op weg naar Saint-Amand Montrond nog een gedenkwaardige waaierrit plaats. Daags nadien koerst het peloton richting Le Lioran, waar Greg Van Avermaet in 2016 na een knappe solo de gele trui veroverde.

Van Pla d’Adet naar Col de la Bonette

Voor de klassementsrenners is het zaak om de krachten te sparen voor twee cruciale Pyreneeënritten. De eerste rit door dit bergmassief voert naar Pla d’Adet, al is het niet uitgesloten dat de renners nog wat hoger klimmen naar de top van de Col de Portet. De organisatie van de Ronde van Frankrijk wil volgens Franse media in 2024 stilstaan bij de overwinning van Raymond Poulidor. De in 2019 overleden Franse wielerheld won in 1974, volgend jaar dus exact vijftig jaar geleden, in skiresort Pla d’Adet zijn laatste Touretappe.

In de tweede Pyreneeënrit is de finishstreep waarschijnlijk getrokken op de top van de beklimming in skioord Plateau de Beille, ook een bekende Tourberg. Na een tweede en laatste rustdag in de omgeving van Narbonne komen de spurters vermoedelijk nog eens aan hun trekken in Nîmes. In de zeventiende rit is het weer klimmen geblazen op weg naar Super-Dévoluy en ook de achttiende etappe van Tourstad Gap naar Barcelonnette heeft waarschijnlijk enkele klimverrassingen in petto.

Vervolgens staan er nog drie zeer pittige en allesbeslissende etappes op het programma in het zuiden van Frankrijk. De rit van vrijdag 19 juli speelt zich af in de Alpen, van Embrun naar de top van Isola 2000, een beklimming van goed vijftien kilometer aan een gemiddelde van 7%. In aanloop naar deze slotklim trekken de coureurs ook over de Col de la Bonette, de hoogst (2.800 meter) geasfalteerde weg van Europa. De Col de la Bonette werd in 2008 voor het laatst aangedaan in de Tour.

Zwaar slotweekend in en rond Nice

Dat de Tour de France in 2024 zal eindigen in Nice, en dus niet in Parijs, was ook al even bekend. Op de voorlaatste dag volgt er nog een zeer zware bergetappe in de omgeving van Nice. De renners trekken dan over de Col de Braus (10 km aan 6,6%), Col de Turini (20,7 km aan 5,7%) en Col de la Colmaine (7,5 km aan 7,1%) naar de slotklim: de Col de la Couillole (15,7 km aan 7,1%). Op de top van deze klim finishte de voorlaatste etappe van de meest recente Parijs-Nice: de latere eindwinnaar Tadej Pogačar kwam er als winnaar over de streep.

Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na de laatste bergrit naar de Col de la Couillole, dan mogen de wielerfans zich opmaken voor een sportieve climax van jewelste. Voor het eerst sinds 1989 zal de Ronde van Frankrijk nog eens eindigen met een tijdrit. De organisatie heeft een zeer lastig traject uitgetekend vanuit dwergstaat Monaco, dat voor een zevende keer de Tour zal verwelkomen, richting Nice.

De tijdrit is 35 kilometer lang en voert over bergachtig terrein. Na enkele vlakke kilometers volgt de beklimming naar La Turbie (8,1 km aan 5,6%), gevolgd door de korte variant van de Col d’Èze (1,6 km aan 8,1%). Eenmaal boven, gaat het in een ziedende vaart naar beneden en volgen nog enkele vlakke kilometers naar de eindstreep.

De organisatie zal ongetwijfeld hopen op eenzelfde ontknoping als in 1989. Toen reed Greg LeMond in de slottijdrit in Parijs zijn grote rivaal Laurent Fignon na een nagelbijtende apotheose met acht seconden uit de gele trui.

Mogelijk rittenschema Tour de France 2024 (29 juni-21 juli)

29/06 – Etappe 1: Firenze/Florence – Rimini (205 km)

30/06 – Etappe 2: Cesenatico – Bologna (200 km)

01/07 – Etappe 3: Piacenza – Turijn (225 km)

02/07 – Etappe 4: Pinerolo – Valloire

03/07 – Etappe 5: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas

04/07 – Etappe 6: Mâcon – Dijon

05/07 – Etappe 7: Gevrey-Chambertin – Nuits-Saint-Georges (ITT of TTT)

06/07 – Etappe 8: Semur-en-Auxois – Troyes

07/07 – Etappe 9: Colombey-les-Deux-Églises – Troyes

08/07 – Rustdag in Orléans

09/07 – Etappe 10: Orléans – Saint-Amand-Montrond

10/07 – Etappe 11: Evaux-les-Bains – Le Lioran

11/07 – Etappe 12: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot

12/07 – Etappe 13: Agen – Pau

13/07 – Etappe 14: Pau – Saint-Lary-Soulan/Pla d’Adet

14/07 – Etappe 15: Loudenvielle – Plateau de Beille

15/07 – Rustdag in Narbonne

16/07 – Etappe 16: Gruissan – Nîmes

17/07 – Etappe 17: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Super-Dévoluy

18/07 – Etappe 18: Gap – Barcelonnette

19/07 – Etappe 19: Embrun – Isola 2000

20/07 – Etappe 20: Nice – Col de la Couillole (132 km)

21/07 – Etappe 21: Monaco – Nice (35,2 km, ITT)